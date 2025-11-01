BAJERN GAZI I NE RAZMIŠLJA DA STANE: Bavarci razbili Leverkuzen, i to kako!
BAJERN gazi i ne planira da stane. Bavarci su pokazali snagu u derbiju 9. kola Bundeslige protiv Bajer Leverkuzena. Utakmica na "Alijanc areni" završena je sa 3:0 u korist tima iz Minhena.
Izabranici Vensana Kompanija znaju samo za pobede od starta sezone. Ovo im je bio 15. meč i upisali su isto toliko trijumfa.
Na ovom susretu je sve bilo rešeno posle prvog poluvremena. Domaćin je na odmor otišao sa 3:0, što je na kraju bio i konačan rezultat utakmice.
Bavarci su do vođstva stigli u 25. minutu preko Serža Gnabrija, prednost je u 31. duplirao Nikolas Džekson, a autogol je u 44. postigao Loik Bade.
U drugom delu meča Bajern je sačuvao ubedljivo vođstvo, pa posle novog trijumfa ima impresivnu gol razliku u prvenstvu - 33:4.
Bajern je vodeći u Bundesligi sa 27 bodova, ima pet više od drugoplasiranog Lajpciga. "Farmaceuti" su na petoj poziciji sa 17.
