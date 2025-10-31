TERI ISPROZIVAO TOTENHEM: Treba mi jedan minut da pregledam salu za trofeje! (VIDEO)

LEGENDARNI fudbaler Džon Teri je kao igrač Čelsija odigrao mnogo utakmica protiv Totenhema i nema nikakvu dilemu koji je od ova dva engleska kluba veći.

Naime, tokom emisije na "talkSportu", javio se u program koji su vodili Džejmi O'Hara, bivši igrač "pevaca" i Gabrijel Agbonlahor, nekadašnji napadač Aston Vile.

Bivši engleski reprezentativac je imao šta da kaže na opasku O'Hare da je Totenhem veći klub od tima sa "Stamford Bridža".

- Oni su postali veliki zahvaljujući ogromnim ulaganjima od strane Romana Abramoviča. Kupili su gomilu sjajnih igrača, osvojili mnošto trofeja i svaka im čast na tome. Međutim, ako gledamo u prošlost, Čelsi nikad nije bio veći klub od Totenhema, ni blizu - rekao je O'Hara.

Ove reči su zasmetale čuvenom štoperu koji je morao da reaguje i odmah odgovori.

- Smešno! Totenhem me je pozvao na utakmicu za vikend. Počinje u 17.30, ali doćiću minut ranije, zato što mi toliko treba da pregledam njihovu salu za trofeje, pa ću onda sesti na svoje mesto u loži. Reči "Sparsi i "Globalno", ne mogu da budu u istoj rečenici. Toliko su miljama daleko od Čelsija - istakao je Teri.

Podsetimo, Totenhem će u subotu od 17.30 dočekati Čelsi u 10. kolu Premijer lige.

