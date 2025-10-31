Fudbal

ZVEZDA MISLI NA BUDUĆNOST: Vasilije Kostov produžio ugovor sa crveno-belima! (FOTO)

Časlav Vuković

31. 10. 2025. u 16:54

CRVENA zvezda misli na budućnost. Klub je odlučio da mladog fudbalera Vasilija Kostova zbog dobrih partija nagradi novim ugovorom.

ЗВЕЗДА МИСЛИ НА БУДУЋНОСТ: Василије Костов продужио уговор са црвено-белима! (ФОТО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Ovaj 17-godišnjak je produžio saradnju sa crveno-belima do 2028. godine. 

- Utisci su sjajni, velika mi je čast što sam produžio ugovor sa ovako velikim klubom. Novi ugovor je samo podstrek da nastavim sa još boljim igrama u narednom periodu. Prija mi ukazano poverenje, osećam da mi ljudi iz kluba i stručnog štaba veruju. Nadam se da ću to poverenje opravdati igrama u nastavku sezone - rekao je Kostov za klupski sajt.

Talentovani vezista je dete kluba iz Ljutice Bogdana i to mu je pomoglo da se što brže i lakše adaptira na seniorski fudbal.

- Dosta toga se promenilo od kada sam se priključio prvom timu. U početku je bilo malo teško, ali sam se sada već privikao na seniorski fudbal i trudim se da igram najbolje što mogu.

Otkrio i kakvi su mu ciljevi u budućnosti.

- Ne razmišljam mnogo o budućnosti, imam želju da i ove sezone osvojimo duplu krunu i prođemo što dalje u Ligi Evrope - zaključio je Kostov.

Vasilije Kostov je ove sezone za Crvenu zvezdu odigrao 14 utakmica u svim takmičenjima i ostvario je učinak od četiri gola i pet asistencija.

