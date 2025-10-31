"VRLO SU OPASNI, ALI NADIGRAVAĆEMO SE!" Milan Lešnjak pred meč Čukarički - Partizan

Trener fudbalera Čukaričkog Milan Lešnjak izjavio je danas pred utakmicu 14. kola Superlige Srbije da njegova ekipa hoće da se nadigrava sa Partizanom i dodao da će detalji odlučiti pobednika.

FOTO: FK Čukarički

Fudbaleri Čukaričkog dočekaće sutra od 18 časova Partizan na Banovom brdu.

- Sigurno je da nas čeka teška utakmica. Partizan je vrlo opasna ekipa, a posebno je uočljivo da su u ovom prvenstvu mnogo radili na prekidima, što im je donelo dosta dobrih stvari na utakmicama ove sezone. Verujem i nadam se da neće biti ogromne razlike na terenu, da će jedna ekipa dominirati. Svesni smo ko nam dolazi u goste i sigurno da Partizanu prepuštamo ulogu favorita. Ali, verujem da ćemo se nadigravati, da ćemo dati maksimum i da će samim tim neka sitnica, neki detalj odlučiti pobednika - rekao je Lešnjak na konferenciji za medije.

Čukarički je pre dva dana posle penala eliminisan od Borca u Kupu Srbije, Lešnjak je naveo da njegova ekipa u pojedinim utakmicama ove sezone nije imala dovoljno sreće, a da u pojednim nije bila na potrebnom nivou.

- Kad pogledate tabelu, bodovni zaostatak nije veliki, izuzetno je mala razlika između četvrtoplasiranog tima i ekipa koje su na mestima koja vode u plej-aut. Sve može da se okrene u dve utakmice. Stariji igrači znaju koja je njihova uloga, mladi će vremenom uz dobar rad i zalaganje dobiti šansu, verujemo kao i njihovi prethodnici otići u dobre klubove. Ekipa je zaista dobro izbalansirana, imamo kvalitet i sa time što imamo trebalo bi da budemo u plej-ofu", izjavio je trener Čukaričkog.

Lešnjak je istakao da će protivnicima Partizana u nastavku sezone biti teže nakon eliminacije "crno-belih" iz Kupa Srbije od Mačve.

- Zaista je njihova eliminacija bila neočekivana, ali sada su maksimalno fokusirani na svaku utakmicu u prvenstvu. Pokušaće će, što će naravno biti vrlo teško, da se bore za prvo mesto u Superligi. Što se tiče moje ekipe, za Partizan ekstra motivacija nije potrebna, daćemo maksimum, očekujem i nadam se najboljem ishodu. A Partizan kao klub, o njima ne treba trošiti reči, imaju vrlo kvalitetnu ekipu, vidi se i po dosadašnjem broju osvojenih bodova - poručio je Lešnjak.

Trener Čukaričkog je istakao su svi igrači spremni za sutrašnju utakmicu i dodao da će jedino izostati Dušan Jovančić zbog crvenog kartona.

Čukarički se nalazi na sedmoj poziciji na tabeli Superlige Srbije sa 18 bodova, dok je Partizan drugoplasirani sa 31.

