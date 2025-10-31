"RAZGOVARAO SAM SA UPRAVOM POSLE MAČVE, NE GLEDAM UTAKMICE ZVEZDE!" Srđan Blagojević pred meč Čukarički - Partizan

Posle poraza od Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije (2:0), moraće puleni Srđana Blagojevića da se "vade" protiv Čukaričkog u Superligi Srbije i to na Banovo Brdu. Pred taj meč na konferenciji za medije izneo je očekivanja trener crno-belih Srđan Blagojević.

FOTO: FK Partizan

- Novo iskušenje ispred nas, ali pre nego što krenemo priču o Čukaričkom napraviću izuzetak jer nemam inače običaj da govorim o prethodnoj utakmici, ali moraćemo da napravimo izuzetak zato što smo protiv Mačve doživeli neuseh i ima definitivno uticaj. Odradili smo analizu i bavili smo se psihološkim aspektom, onim što je bilo pre, za vreme i posle utakmice. Sve to utiče na dešavanja u svlačionici. Naš zadatak je da sve to što manje utiče na pripremu utakmice sa Čukaričkim, jer to je potpuno drugo i naš zadatak je da te traume koje smo doživeli posle neuspeha protiv Mačve ne prenosimo na druge utakmice. Čukarički je doživeo sličnu sudbinu kao i mi, imaju isti problem kao i mi, imaju jako dobru ekipu, ovog puta više okrenutu ka starijim igračima poput Tomovića, Miletića, Cvetkovića, Stošića, Tošića, Miladinovića, Tedića, Sisea, to je skup sjajnih pojedinaca i sigurno su ekipa koja ima jako veliki kvalitet i jako veliko iskustvo. Moraju da imaju želju da na ovoj utakmici ostvare svoje neke ambicije, tako da nas nesumnjivo očekuje jako teška utakmica. Mi, opet, u isto vreme, ne možemo to da poreknemo, ovo što je bilo pre tri dana, ali sa željom da nastavimo sa kvalitetnim rezultatima i kvalitetnim igrama, kao što je to bilo u prethodnom periodu, ulazimo u utakmicu - počeo je Blagojević konferenciju i osvrnuo se na dešavanja u svlačionici:

- Prvo moram da napomenem i da podsetim da smo mi ekipa koja je u povoju, koja se tek formira. Izuzetno mlada ekipa i mnogi momci iz ove ekipe su prvi put u ovakvoj situaciji da im se ovakvo nešto dešava. Prvi put u situaciji da dožive pritisak, da se suoče sa time da preko noći izgube status koji su imali do tada, da odjednom od velikih pohvala preko noći počnu da dobijaju veliki broj kritika. Proces njihovog sazrevanja i njihovog odrastanja je u toku. Između ostalog, i ovo o čemu smo sada pričali je deo tog nekog procesa, onaj neprijatniji deo. Ali, ko želi da se bavi ovim poslom i ko želi da napreduje u ovom poslu, mora da se adaptira i na takve neke situacije. I da, što je najvažnije, adekvatno reaguju. Ništa konkretno, kada sam spomenuo svlačionicu, ne mislim da se nešto konkretno dešavalo u negativnom nekom smislu, nego jednostavno promena okolnosti, uticaj na psihologiju, reakcija naša na sve to i usmerenost ka novim dešavanjima.

Nastavio je da govori o Čukaričkom, uz napomenu da će sigurno pokušati da iskoriste "ranjeni" Partizan.

- Napomenuo sam u uvodu da je Čukarički, nekako mi se čini, od prošle sezone počeo da menja koncept funkcionisanja, verovatno kluba, pretpostavljam. Jer ranije su bili više okrenuti mlađim igračima i veliki broj mladih igrača su proizveli, doveli do toga da imaju ozbiljne transfere u svetu fudbala, a nakon toga su se oslonili više u prošloj sezoni, pa sad i u ovoj sezoni, na starije igrače, na povratnike, praktično, iz inostranstva. I time dobili jedan kvalitet više, svakako, pre svega kvaliteta, naravno i zbog iskustva, koje ti igrači poseduju. I to su igrači koji imaju veliki broj utakmica, što u Superligi, što u inostranstvu. Neki od njih su bili i reprezentativci, i ne treba mnogo trošiti vremena na to, na imena i na podsećanje šta su ti igrači značili u srpskom fudbalu, u principu, i u inostranstvu. I, nesumnjivo, sve govori o tome da, uz taj motiv o kom ste malo pre govorili, i oni sigurno imaju, pre svega zato što imaju svoje određene motive i želju da se pokažu, dokažu. A i, naravno, igranje protiv Partizana donosi neki dodatni motiv. Znači, nesumnjivo govori o težini posla koja čeka na nas.

Osvrnuo se i na poraz Zvezde u Novom Sadu.

- To je neko slično pitanje bilo na prošloj konferenciji za štampu, ja ću verovatno uvek odgovarati na isti način. Ja nisam gledao utakmicu Zvezde. Naravno da znam rezultat, da znam kakvo je stanje na tabeli. Bio bih neiskren ako kažem da to ne znam, i da to nisam ispratio, ali nisam gledao utakmicu. I još jednom, iskreno, ne obraćam preterano pažnju na Zvezdu, i na bilo koji klub, ali i na Vojvodinu, kako ste sami rekli u ovom trenutku, zato što je Vojvodina došla u situaciju da je jako blizu sada i Zvezde i Partizana. Ja sam isključivo fokusiran na nas, na to kako da rešavamo ove izazove koje mi imamo trenutno. Ja sam mišljenja da samo ukoliko smo fokusirani na one detalje koje mi radimo, to jest one detalje koje nas mogu dovesti u neku višu poziciju, možemo do toga da dođemo o čemu mi svi zajedno pričamo. Isključivo fokus na nas, i to tražim i od igrača, i to tražim i od svih ljudi koji su zaposleni ovde, da nam nikako ne skreće to fokus sa ovog što smo mi zadali sami sebi, a to je, u krajnjem slučaju, da budemo uvek i da se trudimo da budemo bolji nego što smo to bili u ranijem periodu.

Nije Zvezdin poraz zalečio traume iz Šapca.

- Ne, ne. Trauma je trauma, i ja ne mogu da relativizujem, i ne želim da pobegnem od toga, ne želim da tražim izgovore, ne želim da tražim olakšanja. Ja sam to prihvatio tako kako jeste, ne bežim ni od kritika, ne bežim ni od odgovornosti, a leči samo sledeća utakmica i pobeda.

Vratio se Blagojević ponovo na deul sa Mačvom.

- Nauk je, pre svega ovoj mladoj ekipi, da, ukoliko nismo maksimalno angažovani, ukoliko nemamo maksimalnu energiju, i ukoliko nemamo te neke osnove koje nisu vezane ni za tehniku, ni za taktiku, ni za talenat, ni za smisao za igru, nego samo ono što je vezano za agresivnost, za borbu, za trku... Ukoliko to ne držimo na maksimumu, onda ni te razlike u kvalitetu neće doći do izražaja. To je definitivno zaključak na ovoj utakmici. Ja ne mogu da kažem da se mi nismo potrudili. Bilo je tu momenata koje ja neću da uzimam uopšte kao opravdanje. Izgubiti... uz dužno poštovanje, naravno, Mačva... i zaslužena pobeda Mačve u ovoj utakmici. Neću uzimati ništa, niti tražiti opravdanje, neću uzimati kao opravdanje ni te promašene šanse o kojima ste pričali, ni način na koji smo primili gol. Mi moramo da ćutimo i da trpimo svaku kritiku koja ide na našu stranu u ovom trenutku. Ali definitivno zaključak je i poruka svima da kao osnova svega uvek mora da stoji angažovanje maksimalno. Ne na 90%, ne na 80%, nego mora da ide maksimalno angažovanje svakog od nas u svakom trenutku na utakmici. E, onda taj neki kvalitet, i možda više kvaliteta koji imamo ili volimo da mislimo da imamo u odnosu na druge, da bi došlo do izražaja. Moj zaključak je da je to bio uzrok ovakvog rezultata na kraju.

Razgovarao je Blagojević sa upravom posle meča.

- Pre svega sam ja zamerio samom sebi. Mislim da sam ja najnezadovoljniji u ovom trenutku ovim epilogom, ovim što se dešava. Naravno, svi su tužni i nesrećni, i nezadovoljni, i to opšte nije sporno, niti se dovodi u pitanje. Tako da, naravno da smo razgovarali, jer ovakav poraz, svaki poraz, generalno, treba da posluži i za analizu, i da posluži i za preispitivanje. A ja sam pristalica toga da i pobede isto tako služe i za preispitivanje, i za analizu, naravno. Posebno ovakva vrsta poraza. I, naravno, ne treba bežati od toga, to je deo ovoga posla. Naravno da smo imali razgovore unutar kluba, ja sam razgovarao i sa Rasimom Ljajićem, i sa gospodinom Dankom Lazovićem, i sa gospodinom Mijatovićem. Obavili smo razgovore. Naravno da smo svi iskazali svoje nezadovoljstvo i svoju povređenost. Ali smo u isto vreme svi, onako, ostali posvećeni putu koji smo odabrali da idemo. Mi smo svesni da se ovakva situacija i očekivala u nekom momentu. Razvoj mlade ekipe i sazrevanje mlade ekipe je u pitanju. Samo što je momenat u kome se to desilo, to jest takmičenje u kome se to desilo, okolnosti u kojima se desilo, pojačali taj osećaj na još veći intenzitet. I zbog toga je, možda, sve to dramatičnije zvuči. Ali svi smo zajedno i idemo dalje sa željom da iz svega ovog izvučemo, bez obzira što će, verovatno, zvučati kao fraza, da izvučemo pouke, ali pre svega dobro da ih izanaliziramo i da nastavimo dalje u nekom ritmu, kao što je to bilo do sada, sa željom da se u ovom narednom periodu što pre vratimo na to.

Govorio je i o tome da li će igrači biti kažnjeni zbog poraza.

- Nisam pristalica preteranog donošenja takvih nekih odluka. Kao što sam rekao, u pitanju je razvoj mladih igrača i moramo biti jako pažljivi, a ukoliko hoćemo da im pomognemo u tom razvoju, a u isto vreme hoćemo da držimo i neki balans rezultata i razvoja igrača, moramo biti jako pažljivi i u načinu na koji komuniciramo s njima. Moramo biti pažljivi u odlukama koje donosimo. Naravno, da neki put te odluke koje mi donosimo mogu biti bolnije po njih, a neki put to mora biti podrška, što zavisi, naravno, od momenta. Mi biramo i u celom ovom procesu koji smo započeli, ajde da kažemo, juna meseca, s obzirom da je tada došlo do promena, biramo i te odluke, vrste odluka koje primenjujemo, tako će biti i ovog puta. Sve u skladu sa onim što mislimo da će doneti boljitak, što individualno tim igračima, što, naravno, nama kao ekipi.

Za kraj, osvrnuo se i na ambicije kluba.

- Postoje dva aspekta, sa kojih možemo da gledamo na tu tematiku. Prvi aspekt je, naravno, realnost fudbalskog kluba Partizan, u kojoj se on nalazi. Dakle, Partizan, trenutno, nije u jednom od svojih zlatnih doba, sigurno. Naprotiv, u jednom od najtežih momenata u istoriji kluba se nalazi. To je jedna perspektiva, iz koje ne možemo da pobegnemo, iz koje bi trebalo i da sagledamo, možda, trenutno, neke situacije. Bez želje, da napomenem, da bilo kako opravdavam poraz protiv Mačve. To u bilo kojem aspektu, to ni u bilo kojim uslovima, ne bi smelo da se desi. A, s druge strane, Partizan, kao veliki klub, velikog imena, velike tradicije, je dužan da ima visoke ambicije i ima pravo da ima visoke ambicije. I, sa te strane, verovatno, nikako ne bi smeli sebi da dozvolimo da izlazimo pred bilo koga, pa i pred sebe, lično, i da kažemo, mi nemamo najviše moguće ambicije, kao što su osvajanje bilo kog pehara. Tako da, trenutno smo u toj fazi, ajde da kažemo, borbe, ta dva gledišta, te dve percepcije situacije. Verovatno je uvek istina negde u sredini, balans. Ali, ukoliko želimo da napredujemo, a, naravno, da svi želimo da napredujemo i da izađemo iz ove neke prethodne priče, to jest, iz teških momenata, koji su, nadam se, iza nas, moramo da sagledamo situaciju i sa jednog aspekta i sa drugog. A sve to zajedno da ujedinimo i da radimo najviše i najjače što možemo, i, pre svega, da se držimo principa onoga što smo se dogovorili da ćemo raditi, bez obzira na okolnosti koje nam smetaju okolo, i da se uvek, pre svega, fokusiramo samo isključivo na rad, na maksimalnu posvećenost, pre svega, klubu, i svemu onome što može da donese boljitak klubu, i, onda, da se nadamo nečem boljem - zaključio je Blagojević.