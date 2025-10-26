VLADAN MILOJEVIĆ PREUZEO ODGOVORNOST! Trener Zvezde saopštio dve loše vesti i onda izjavio ovo!

Crvena zvezda nije uspela da pobedi Radnički u Nišu, a posle te utaknmice Superlige Srbije usledila je zanimljiva reakcija trenera srpskog šampiona, Vladana Milojevića.

FOTO: FK Crvena zvezda

Radnički Niš i Crvena zvezda su odigrali nerešno na "Čairu", posle čega je Zvezdin strateg ovako reagovao pred kamerom TV Arena sport:

- Kao prvo, što se tiče povređenih igrača... imamo problem sa malim Zarićem, on ima problem sa skočnim zglobom, a problem sa trbušnim zidom ima Veljković. A znate kako... Ja sam kao trener najodgovorniji za igru. Bez obzira i kako god... nije bila dobra igra, već druga utakmica u nizu. To meni kao treneru pravi jedan problem. To je svakako. Videćemo, polako... Ali, u svakom slučaju, jedina dobra stvar danas je što su navijači došli po ovakvoj kiši da nas bodre, i to posle jedne onakve utakmice (u Bragi). Nisu minut stali po ovakvom vremenu. Zahvaljujem im se na tome, a za ostalo ćemo videti u narednim danima - rekao je Milojević i otišao sa terena.

Ali, na tome se nije zaustavila ova priča.

Jer, usledilo je ovo:

"PRIČAĆU SA UPRAVOM!" Trener Zvezde Vladan Milojević spreman na SVE posle novog neuspeha!

