HAOS NA KRAJU EL KLASIKA! Asovi Reala i Barselone hteli da se biju, intervenisala i policija (VIDEO)
Real Madrid i Barselona priredili su još jedan istinski spektakl, ali El klasiko, odigran u 10. rundi fudbalskog prvenstva Španije, obeležile su i nemile scene.
Real je pobedio Barselonu, ali je na kraju sve "pucalo" od emocija.
U poslednjim momentima derbija Barsina uzdanica Pedri je zbog neopreznog starta dobila drugi žuti karton, ostavivši tako saigrače u brojčano slabijem stanju.
A to isključenje izazvalo je i neke čarke između rezervnih fudbalera, koji su krenuli da nasrću jedni na druge, pa je čak i policija morala da stane između "zaraćenih" strana:
Ali, to nije bilo sve.
Zbog "prozivki" na račun Reala pred ovu utakmicu, Barselonina mlada zvezda Lamin Jamal je dobila "packe" od iskusnog Karvahala, koji mu je na kraju meča gestikulirao da "previše priča", a kada je to uradio i golman Reala Tibo Kurtoa, strasti su se razbuktale.
Na kraju je čak i Vinisijus Žunior hteo da bije Jamala...
Evo video-zapisa i tog incidenta:
Posle pomenutog rezultatskog epiloga, Real je sada prvi na tabeli sa 27 bodova, pet više od drugoplasirane Barselone, dok je Viljareal treći sa 20, a iza njega Espanjoj sa 18. Atletiko Madrid i Real Betis, uz po odigranu utakmicu manje, imaju po 16 bodova.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:04
"NEKA GLEDA SVOJA POSLA": Hrvat žestoko odgovorio svom golmanu
26. 10. 2025. u 10:29
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
26. 10. 2025. u 13:08
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)