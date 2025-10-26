HAOS NA KRAJU EL KLASIKA! Asovi Reala i Barselone hteli da se biju, intervenisala i policija (VIDEO)

Real Madrid i Barselona priredili su još jedan istinski spektakl, ali El klasiko, odigran u 10. rundi fudbalskog prvenstva Španije, obeležile su i nemile scene.

FOTO: Tanjug/AP

Real je pobedio Barselonu, ali je na kraju sve "pucalo" od emocija.

U poslednjim momentima derbija Barsina uzdanica Pedri je zbog neopreznog starta dobila drugi žuti karton, ostavivši tako saigrače u brojčano slabijem stanju.

A to isključenje izazvalo je i neke čarke između rezervnih fudbalera, koji su krenuli da nasrću jedni na druge, pa je čak i policija morala da stane između "zaraćenih" strana:

Ali, to nije bilo sve.

Zbog "prozivki" na račun Reala pred ovu utakmicu, Barselonina mlada zvezda Lamin Jamal je dobila "packe" od iskusnog Karvahala, koji mu je na kraju meča gestikulirao da "previše priča", a kada je to uradio i golman Reala Tibo Kurtoa, strasti su se razbuktale.

Na kraju je čak i Vinisijus Žunior hteo da bije Jamala...

Evo video-zapisa i tog incidenta:

🚨🚨| As soon as the final whistle went, Carvajal walked up to Yamal, and things got a bit heated. A small scuffle broke out, with Courtois and Yamal exchanging a few words too.



pic.twitter.com/bVti8ktAtF — Footy goals (@goals_foooty) October 26, 2025

Posle pomenutog rezultatskog epiloga, Real je sada prvi na tabeli sa 27 bodova, pet više od drugoplasirane Barselone, dok je Viljareal treći sa 20, a iza njega Espanjoj sa 18. Atletiko Madrid i Real Betis, uz po odigranu utakmicu manje, imaju po 16 bodova.

