KAKAV UDARAC ZA ZVEZDU! Vladan Milojević bez važnog igrača na Bragu
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Bragu, gde će u četvrtak igrati protiv istoimenog kluba u utakmici trećeg kola Lige Evropa.
Trener Vladan Milojević ne može da računa na nedovoljno oporavljenog strelca 12 golova ove sezone Aleksandra Kataija i rezervnog golmana Omrija Glazera, dok je Miloš Veljković krenuo na put posle mini pauze zbog povrede u reprezentaciji.
Oporavio se Rade Krunić i uhvatio je zalet odigravanjem 45 minuta protiv IMT-a, pa je Milojević na slatkim mukama oko izbora veznih fudbalera.
Meč između Crvene zvezde i Brage na programu je od 18.45.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević je u Portugal poveo ukupno 23 igrača, među kojima su i: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić i Mahmudu Bađo.
Spisak kompletiraju: Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte i Marko Arnautović.
Nakon dva odigrana kola u Ligi Evropa, Crvena zvezda zauzima 26. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga četvrta sa šest bodova.
