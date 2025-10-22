Fudbal

KAKAV UDARAC ZA ZVEZDU! Vladan Milojević bez važnog igrača na Bragu

Новости онлине

22. 10. 2025. u 11:23

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Bragu, gde će u četvrtak igrati protiv istoimenog kluba u utakmici trećeg kola Lige Evropa.

FOTO: M. Vukadinović

Trener Vladan Milojević ne može da računa na nedovoljno oporavljenog strelca 12 golova ove sezone Aleksandra Kataija i rezervnog golmana Omrija Glazera, dok je Miloš Veljković krenuo na put posle mini pauze zbog povrede u reprezentaciji.

Oporavio se Rade Krunić i uhvatio je zalet odigravanjem 45 minuta protiv IMT-a, pa je Milojević na slatkim mukama oko izbora veznih fudbalera.

Meč između Crvene zvezde i Brage na programu je od 18.45.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević je u Portugal poveo ukupno 23 igrača, među kojima su i: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić i Mahmudu Bađo.

Spisak kompletiraju: Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte i Marko Arnautović.

Nakon dva odigrana kola u Ligi Evropa, Crvena zvezda zauzima 26. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga četvrta sa šest bodova.

