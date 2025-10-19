FELIKS PONOVO IGRA SJAJAN FUDBAL: Portugalac "procvetao" sa Kristijanom Ronaldom u Saudijskoj Arabiji
Nekada jedan od najvećih evropskih talenata Žoao Feliks godinama nije mogao da pronađe pravu formu, a izgleda da se to desilo u Saudijskoj Arabiji.
Naime, u subotnjem meču Al Nasra postigao je het-trik i tako vodio svoj tim do pobede, a od dolaska u klub dao je 11 golova i upisao dve asistencije na 10 mečeva.
Takođe, on je već upisao dva het-trika u ligi Saudijske Arabije, čiji je i prvi strelac sa osam pogodaka.
Feliks je do sada najbolje ocenjeni igrač u čitavoj ligi i čini se da mu je prijao odlazak na bliski Istok nakon nekoliko ne baš toliko dobrih sezona po Evropi.
