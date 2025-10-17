DRASTIČNO RASTU ŠANSE "ORLOVIMA"! Englezi oslabljeni igraju protiv Srbije

Fudbaler Čelsija, engleski reprezentativac Kol Palmer, neće igrati protiv Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo pošto će zbog povrede prepona morati da pauzira još najmanje šest nedelja.

FOTO: TANJUG/AP

Vest o produženom odsustvu Palmera (23) sa terena saopštio je danas trener Čelsija Enco Mareksa koji je istakao da se vezni igrać neće vraćati na teren pre decembra, pa osim za reprezentaciju u mečevima protiv Srbije i Albanije, 13. i 16. novembra, neće igrati za "plavce" u velikom broju važnih utakmica u Premijer ligi i Ligi šampiona.

Palmer se povredio 20. septembra u porazu na gostovanju Mančester Junajtedu, a iako je prvi mah delovalo da neće dugo pauzirati, sad će ukupno biti van terena više od dva meseca.

Odustvo Palmera neće teško pasti selektoru Engleske Tomasu Tuhelu jer je "Gordi Albion" već obezbedio plasman na Svetsko prvenstvo kao pobednik Grupe K.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja