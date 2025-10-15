Fudbal

GDE GOD SE POJAVI OBARA REKORDE: Kristijano Ronaldo još jednom ipisao istoriju fudbala

Časlav Vuković

15. 10. 2025. u 14:55

GDE god se pojavi Kristijano Ronaldo obara rekorde. Tako je bilo i na utakmici protiv Mađarske (2:2) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: Tanjug/AP/Armando Franca

On je postigao oba gola za "selesao" i tako po ko zna koji put ispisao istoriju fudbala. Naime, fudbaler Al Nasra je došao do brojke od 41 pogotka u kvalifikacijama za Mundijal i najbolji je.

Do sad je rekord sa 39 golova držao Karlos Ruiz iz Gvatemali, koji je juče morao prvo mesto da preda jednom od najboljih igrača svih vremena.

- Nije tajna da mi predstavljanje državnog tima mnogo znači i zbog toga sam veoma ponosan što sam dostigao ovu jedinstvenu prekretnicu za Portugal. Hvala svima koji su mi pomogli da dođem do toga. Vidimo se u novembru da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo - napisao je Ronaldo na društvenim mrežama.

Podsetimo, Portugal je prvi u grupi F sa 10 bodova, ima pet više od Mađarske i na dobrom je putu da se plasira na Mundijal 2026.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

