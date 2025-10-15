ODRŽAN ŽREB U KUPU SRBIJE: Ovo su parovi šesnaestine finala
Žreb za šesnaestinu finala Kupa Srbije održan je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
Ovo su parovi šesnaestini finala Kupa Srbije:
Voždovac – Jedinstvo Ub
Trajal – Napredak
Sloven (Ruma) – Crvena zvezda
OFK Vršac – Tekstilac
Sloboda Užice – Radnički Niš
Radnik Surdulica – IMT
Javor Ivanjica – Železničar Pančevo
Mačva – Partizan
Dubočica – Mladost Lučani
Mokra gora – Spartak Subotica
Naftagas Elemir – Novi Pazar
Borac Čačak – Čukarički
Zemun – Radnički Kragujevac
Budućnost Dobanovci – OFK Beograd
Mladost GAT – Vojvodina
Utakmice šesnaestine finala biće odigrane 29. oktobra. Finale Kupa Srbije zakazano je za 13. maj 2026. godine.
