ODRŽAN ŽREB U KUPU SRBIJE: Ovo su parovi šesnaestine finala

Filip Milošević

15. 10. 2025. u 14:28

Žreb za šesnaestinu finala Kupa Srbije održan je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Ovo su parovi šesnaestini finala Kupa Srbije:

Grafičar – TSC
Voždovac – Jedinstvo Ub
Trajal – Napredak
Sloven (Ruma) – Crvena zvezda
OFK Vršac – Tekstilac
Sloboda Užice – Radnički Niš
Radnik Surdulica – IMT
Javor Ivanjica – Železničar Pančevo
Mačva – Partizan
Dubočica – Mladost Lučani
Mokra gora – Spartak Subotica
Naftagas Elemir – Novi Pazar
Borac Čačak – Čukarički 
Zemun – Radnički Kragujevac
Budućnost Dobanovci – OFK Beograd
Mladost GAT – Vojvodina

Utakmice šesnaestine finala biće odigrane 29. oktobra. Finale Kupa Srbije zakazano je za 13. maj 2026. godine.

