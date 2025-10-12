Fudbal

NIKO KAO MEMFIS DEPAJ: Holanđanin oborio još jedan rekord - u svemu je najbolji!

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 20:59

HOLANDIJA je iznedrila mnogo vrhunskih fudbalera, ali gledajući statistiku ispred svih je Memfis Depaj.

FOTO: Tanjug/AP/Patrick Post

Član Korintijansa je ispisao istoriju "oranja". Nakon što je nedavno postao rekorder po broju golova za nacionalni tim (54), posle pobede nad Finskom (4:0) drži rekord i po broju asistencija.

On je zabeležio 35 završnih dodavanja ka saigračima. Na današnjem meču je bio asistent za golove koje su postigli Donijel Malen i Virdžil van Dajk, a dao je i jedan pogodak.

Kad su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u pitanju, Depaj je postigao sedam golova i nalazi se na drugom mestu najboljih strelaca. Ispred njega je neprikosnoveni Erling Haland (12). 

Holandija je posle šest odigranih utakmica prva na tabeli grupe G sa 16 bodova, ima pet više, ali i meč više od Poljske.

