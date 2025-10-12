NIKO KAO MEMFIS DEPAJ: Holanđanin oborio još jedan rekord - u svemu je najbolji!
HOLANDIJA je iznedrila mnogo vrhunskih fudbalera, ali gledajući statistiku ispred svih je Memfis Depaj.
Član Korintijansa je ispisao istoriju "oranja". Nakon što je nedavno postao rekorder po broju golova za nacionalni tim (54), posle pobede nad Finskom (4:0) drži rekord i po broju asistencija.
On je zabeležio 35 završnih dodavanja ka saigračima. Na današnjem meču je bio asistent za golove koje su postigli Donijel Malen i Virdžil van Dajk, a dao je i jedan pogodak.
Kad su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u pitanju, Depaj je postigao sedam golova i nalazi se na drugom mestu najboljih strelaca. Ispred njega je neprikosnoveni Erling Haland (12).
Holandija je posle šest odigranih utakmica prva na tabeli grupe G sa 16 bodova, ima pet više, ali i meč više od Poljske.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SENZACIJA! On će biti novi selektor Srbije?!
12. 10. 2025. u 18:58
RADE BOGDANOVIĆ ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza
12. 10. 2025. u 12:58
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)