NIKO KAO MEMFIS DEPAJ: Holanđanin oborio još jedan rekord - u svemu je najbolji!

HOLANDIJA je iznedrila mnogo vrhunskih fudbalera, ali gledajući statistiku ispred svih je Memfis Depaj.

FOTO: Tanjug/AP/Patrick Post

Član Korintijansa je ispisao istoriju "oranja". Nakon što je nedavno postao rekorder po broju golova za nacionalni tim (54), posle pobede nad Finskom (4:0) drži rekord i po broju asistencija.

On je zabeležio 35 završnih dodavanja ka saigračima. Na današnjem meču je bio asistent za golove koje su postigli Donijel Malen i Virdžil van Dajk, a dao je i jedan pogodak.

After becoming the Netherlands’ all-time top scorer, Memphis Depay now also holds their record for most assists.



Phenomenal 👑🇳🇱 pic.twitter.com/u6LsMvC6Ip — B/R Football (@brfootball) October 12, 2025

Kad su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u pitanju, Depaj je postigao sedam golova i nalazi se na drugom mestu najboljih strelaca. Ispred njega je neprikosnoveni Erling Haland (12).

Holandija je posle šest odigranih utakmica prva na tabeli grupe G sa 16 bodova, ima pet više, ali i meč više od Poljske.

