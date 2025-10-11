Fudbal

"VRUĆ DOČEK" ZA ALBANCE: Izviždana himna Albanije pred meč sa Srbijom (VIDEO)

11. 10. 2025. u 20:57

SRBIJA i Albaniju igraju u Leskovcu utakmicu kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Ovaj meč imao je zanimljivu uvertiru.

ВРУЋ ДОЧЕК ЗА АЛБАНЦЕ: Извиждана химна Албаније пред меч са Србијом (ВИДЕО)

FOTO: A: Ilić

Sa punih tribinama stadiona "Dubočica" začuli su se zvižduci za vreme intoniranja himne Albanije.

Jasno je da će izabranici Dragana Stojkovića Piksija imati veliku podršku navijača na ovom važnom meču u borbi za plasman na Mundijal.

Podsetimo, utakmicu Srbija - Albanija možete da pratite na portalu "Novosti".

