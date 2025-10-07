NIKO NIKADA KAO ZVEZDA! Oglasili se sa Marakamne i frapirali celu Srbiju

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je sa najmlađom startnom postavom od svih ekipa u Superligi Srbije pobedio ekipu Napretka.

FOTO: FK Crvena zvezda

"Crveno-beli" su pre dva dana u Kruševcu savladali Napredak rezultatom 3:0 u 11. kolu Superlige Srbije.

"Za Crvenu zvezdu su se od prvog minuta na terenu našli Mateus, Stanković, Leković, Rodrigao, Seol, Bađo, Handel, Kostov, Lučić, Milson i Damjanović, a prosek godina našeg tima na početku meča je iznosio 23.5 godina", navodi se na sajtu Crvene zvezde.

"Ovaj podatak svedoči o jasnoj strategiji kluba da daje šansu talentovanim fudbalerima iz Omladinske škole i mladim pojačanjima, koji sve više preuzimaju glavne uloge u prvom timu. Crveno-beli su tako još jednom potvrdili da uspešno kombinuju iskustvo i mladost, uz jasnu viziju razvoja za budućnost. Tim je pokazao borbenost, energiju i zrelost na terenu, što je još jedan dokaz da Zvezda hrabro gradi novu generaciju fudbalera", saopštio je šampion Srbije.

Crvena zvezda se nalazi na prvom mestu na tabeli SLS sa 27 bodova.

