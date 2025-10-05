KATASTROFA BARSELONE U LA LIGI: Sevilja razbila Katalonce kao malo ko!

SEVILjA je kao malo ko razbila Barselonu u 8. kolu La lige. Na semaforu je na kraju utakmice stajalo 4:1, a ovo je bio drugi vezani poraz Katalonaca u svim takmičenjima.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Tim iz Andaluzije je fantastično ušao u meč, napadao je sa svih strana i već u 13. minutu sa bele tačke je precizan bio Aleksis Sančez.

Domaćin se tu nije zaustavio. Igrao se 36. minut kad je Isak Romero duplirao prednost i već tad je bilo jasno da će izabranicima Hansija Flika biti jako teško da upišu trijumf.

Ipak, Barselona je kao mnogo puta do sad pokazala zašto je velika. U sedmom minutu nadoknade prvog poluvremena Markus Rašford je upseo da zatrese mrežu protivnika i vrati svoj tim u život.

Možda bi ishod bio skroz drugačiji da je Robert Levandovski u 76. minutu realizovao penal. Očajno ga je izveo Poljak, pošto je promašio ceo gol.

To je Sevilji dalo krila koja je do kraja meča postigla još dva pogotka, a strelci su bili Hose Anhel Karmona i Akor Adams.

Posle ove utakmice Barselona je na poziciji dva sa 19 bodova, ima dva manje od Real Madrida, dok je Sevilja na petom mestu sa 13.

