KATASTROFA BARSELONE U LA LIGI: Sevilja razbila Katalonce kao malo ko!
SEVILjA je kao malo ko razbila Barselonu u 8. kolu La lige. Na semaforu je na kraju utakmice stajalo 4:1, a ovo je bio drugi vezani poraz Katalonaca u svim takmičenjima.
Tim iz Andaluzije je fantastično ušao u meč, napadao je sa svih strana i već u 13. minutu sa bele tačke je precizan bio Aleksis Sančez.
Domaćin se tu nije zaustavio. Igrao se 36. minut kad je Isak Romero duplirao prednost i već tad je bilo jasno da će izabranicima Hansija Flika biti jako teško da upišu trijumf.
Ipak, Barselona je kao mnogo puta do sad pokazala zašto je velika. U sedmom minutu nadoknade prvog poluvremena Markus Rašford je upseo da zatrese mrežu protivnika i vrati svoj tim u život.
Možda bi ishod bio skroz drugačiji da je Robert Levandovski u 76. minutu realizovao penal. Očajno ga je izveo Poljak, pošto je promašio ceo gol.
To je Sevilji dalo krila koja je do kraja meča postigla još dva pogotka, a strelci su bili Hose Anhel Karmona i Akor Adams.
Posle ove utakmice Barselona je na poziciji dva sa 19 bodova, ima dva manje od Real Madrida, dok je Sevilja na petom mestu sa 13.
