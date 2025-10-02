TUGA! Preminuo legendarni LJuba Simić
Fudbalski klub Radnički saopštio je da je preminuo legendarni Ljuba Simić, nekadašnji as i trener kluba iz srca Šumadije.
- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je preminuo Ljuba Simić, nekadašnji golman i trener FK Radnički 1923 - napisali su Kragujevčani i dodali:
- Ljuba će zauvek ostati upamćen kao čovek koji je svoj život posvetio crvenom dresu i ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg kluba. Hvala ti za sve što si dao Radničkom. Počivaj u miru - stoji u objavi Radničkog.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Simić je rođen 1957. godine, a osamdesetih godina bio je deo čuvene generacije Radničkog sa kojom je dolazio do nekih velikih pobeda u istoriji kluba.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)