NI ON NEĆE DA IGRA ZA SRBIJU! Rođeni Beograđanin, Partizanovo dete, fudbaler Atalante odjavio "orlove"

29. 09. 2025. u 10:37

POSLE Miloša Kerkeza, Mileta Svilara, Stefana Bajčetića... još jedan momak neće da igra za Srbiju!

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Reč je o Relji Obriću (19), rođeni Beograđanin i nekadašnje dete Partizana od 14. godine nastupa za selekcije Slovenije.

Trenutno je član Atalante, a u razgovoru sa slovenačkim novinarima i upitan je da li bi iskoristio pravo da promeni reprezentaciju i obuče dres Srbije.

- Kakvo je to pitanje? Nikada ne bih promenio slovenačku reprezentaciju. Slovenija mi je dala priliku koju nikad pre nisam dobio. Vrlo sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije, svima koji su uključeni u celi proces oko mene. Hvala svim trenerima i svima onima koji stoje iza mog poziva u reprezentaciju. Svaki put kad dobijem poziv, presrećan sam, jer znam da ću igrati za nekoga ko veruje u mene. I u koga ja verujem. To je ono što volim u fudbalu. Igrati s ljubavlju - rekao je Obrić.

Defanzivac "Boginje provincije" nastavioje izlaganje.

- Kada sam imao 14 godina došao sam prvi put u Sloveniju da igram za reprezentaciju. Sa 14 me je kontaktirao Fudbalski savez Slovenije i sve je sjajno prošlo. Onda mi tokom pandemije virusa korona Partizan nije dao da idem u reprezentaciju, pa sam sledeći put igrao za U15 i U16 selekciju. Protiv Poljske sam debitovao i mislim samo o Sloveniji. Slovenija me je prvi put kontaktirala na turniru u Starom Pazovi koji sam igrao za Partizan sa Krškim, Mariborom, Olimpijom... Prišao mi je Žikica Vuksanović iz Maribora i pitao me da li bih igrao. Moja baka sa mamine strane je Slovenka iz Idrije - istakao je Obrić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upitan je mladi fudbaler i da li je dobio poziv da igra za Srbiju.

- Moram da priznam da sam pozivan samo u selekciju Beograda gde igraju najbolji fudbaleri iz beogradskih klubova. Nisam dobio poziv u reprezentaciju Srbije. Možda je Srbija i bila zainteresovana, ali ja nisam uopšte, zbog Slovenije - zaključio je Obrić.

