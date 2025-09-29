NI ON NEĆE DA IGRA ZA SRBIJU! Rođeni Beograđanin, Partizanovo dete, fudbaler Atalante odjavio "orlove"
POSLE Miloša Kerkeza, Mileta Svilara, Stefana Bajčetića... još jedan momak neće da igra za Srbiju!
Reč je o Relji Obriću (19), rođeni Beograđanin i nekadašnje dete Partizana od 14. godine nastupa za selekcije Slovenije.
Trenutno je član Atalante, a u razgovoru sa slovenačkim novinarima i upitan je da li bi iskoristio pravo da promeni reprezentaciju i obuče dres Srbije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Kakvo je to pitanje? Nikada ne bih promenio slovenačku reprezentaciju. Slovenija mi je dala priliku koju nikad pre nisam dobio. Vrlo sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije, svima koji su uključeni u celi proces oko mene. Hvala svim trenerima i svima onima koji stoje iza mog poziva u reprezentaciju. Svaki put kad dobijem poziv, presrećan sam, jer znam da ću igrati za nekoga ko veruje u mene. I u koga ja verujem. To je ono što volim u fudbalu. Igrati s ljubavlju - rekao je Obrić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Defanzivac "Boginje provincije" nastavioje izlaganje.
- Kada sam imao 14 godina došao sam prvi put u Sloveniju da igram za reprezentaciju. Sa 14 me je kontaktirao Fudbalski savez Slovenije i sve je sjajno prošlo. Onda mi tokom pandemije virusa korona Partizan nije dao da idem u reprezentaciju, pa sam sledeći put igrao za U15 i U16 selekciju. Protiv Poljske sam debitovao i mislim samo o Sloveniji. Slovenija me je prvi put kontaktirala na turniru u Starom Pazovi koji sam igrao za Partizan sa Krškim, Mariborom, Olimpijom... Prišao mi je Žikica Vuksanović iz Maribora i pitao me da li bih igrao. Moja baka sa mamine strane je Slovenka iz Idrije - istakao je Obrić.
Upitan je mladi fudbaler i da li je dobio poziv da igra za Srbiju.
- Moram da priznam da sam pozivan samo u selekciju Beograda gde igraju najbolji fudbaleri iz beogradskih klubova. Nisam dobio poziv u reprezentaciju Srbije. Možda je Srbija i bila zainteresovana, ali ja nisam uopšte, zbog Slovenije - zaključio je Obrić.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
PROBLEM ZA SRBIJU I PIKSIJA: Defanzivac se povredio!
24. 09. 2025. u 20:02
PIKSI TRLjA RUKE! Albanci bez najskupljeg igrača protiv Srbije u Leskovcu?
23. 09. 2025. u 13:31
ŠTA IM BI? Albanci povukli šokantan potez pred meč sa Srbijom
19. 09. 2025. u 11:47
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto
NAJVEĆI derbi vikenda u Italiji odigraće se u nedelju uveče na „San Siru“, gde će Milan ugostiti aktuelnog šampiona Napoli (20.45). Ovo je sudar dva ozbiljna konkurenta za Skudeto, a iako je tek početak sezone, utakmica može dosta reći o ambicijama i snagama oba tima.
28. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 18:54
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)