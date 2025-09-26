Fudbal

"NEMAMO IGRAČA KAO ŠTO JE ON, MORA DA IDE NA MUNDIJAL!" Pije viski,puši nargilu ali Ronaldo smatra da Nejmar mora da ide na SP

Filip Milošević

26. 09. 2025. u 21:15

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Ronaldo Nazario, smatra da Brazil naredne sezone na Mundijalu mora da u timu ima Naejmara, kako bi uradio nešto više na pomenutom Svetskom prvenstvu.

FOTO: Tanjug/AP

Jedan od najboljih ako ne i najbolji napadač svih vremena, Ronaldo Nazario, smatra da Brazil nema boljeg igrača od Nejmara i da on mora da ide na Mundijal naredne godine.

- Nejmar je ključni igrač za reprezentaciju. Mi nemamo igrača kao što je on. Ljudi se nadaju da će biti sto odsto spreman i da će ići na Mundijal, jer sa njim imamo mnogo veće šanse da ostvarimo dobar rezultat - poručio je Ronaldo.

Stiže i druga strana priče, od novinara Radolfa Gomeša, da je Nejmar završio sa ozbiljnim fudbalom zbog nesportskog života.

- Nejmar je zavisnik od viskija i energetskih pića, puši nargilu i ne ide na spavanje pre četiri-pet ujutru - tvrdi Gomeš.

