"NEMAMO IGRAČA KAO ŠTO JE ON, MORA DA IDE NA MUNDIJAL!" Pije viski,puši nargilu ali Ronaldo smatra da Nejmar mora da ide na SP

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Ronaldo Nazario, smatra da Brazil naredne sezone na Mundijalu mora da u timu ima Naejmara, kako bi uradio nešto više na pomenutom Svetskom prvenstvu.

FOTO: Tanjug/AP

Jedan od najboljih ako ne i najbolji napadač svih vremena, Ronaldo Nazario, smatra da Brazil nema boljeg igrača od Nejmara i da on mora da ide na Mundijal naredne godine.

- Nejmar je ključni igrač za reprezentaciju. Mi nemamo igrača kao što je on. Ljudi se nadaju da će biti sto odsto spreman i da će ići na Mundijal, jer sa njim imamo mnogo veće šanse da ostvarimo dobar rezultat - poručio je Ronaldo.

Stiže i druga strana priče, od novinara Radolfa Gomeša, da je Nejmar završio sa ozbiljnim fudbalom zbog nesportskog života.

- Nejmar je zavisnik od viskija i energetskih pića, puši nargilu i ne ide na spavanje pre četiri-pet ujutru - tvrdi Gomeš.

