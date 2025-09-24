FUDBALSKI POROCI MAJAMIJA: "Amerikanac" se vratio u rodni grad i pojačao vojvođanskog Ligaša

Petar Vukojević, dete zrenjaninskog fudbala, nakon boravka u Americi, u Majamiju, vratio se u rodni grad i pojačao redove vojvođanskog Ligaša OFK Gradnulice, koja je nakon šest odigranih kola neprikosnoveni lider na tabeli.

B. G.

- Za vreme boravka “preko bare” imao sam priliku da boravim u nekoliko fudbalskih kampova, u Interovom posmatram kako trenira Lionel Mesi i brojni drugi asovi svetskog fudbala i zaista nosim predivne utiske - iskren je Petar, koji se brzo i lako dogovorio sa prvim operativcem kluba Igorom Toškovim i već odradio prvi trening sa Gradnuličanima.

- Kao klinac imao sam priliku da radim sa trenerom Danilom Bjelicom, tako sa uklapanje mislim da neće predstavljati problem, a gospodin Tole mi je predstavio svoju viziju kluba koja mi se veoma dopala - dodao je dvadesetjednogodišnji vezni fudbaler, koji je već na prvom treningu dobio novi nadimak “Amerikanac”.