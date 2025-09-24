Fudbal

FUDBALSKI POROCI MAJAMIJA: "Amerikanac" se vratio u rodni grad i pojačao vojvođanskog Ligaša

Bogoljub Grujić

24. 09. 2025. u 18:14

Petar Vukojević, dete zrenjaninskog fudbala, nakon boravka u Americi, u Majamiju, vratio se u rodni grad i pojačao redove vojvođanskog Ligaša OFK Gradnulice, koja je nakon šest odigranih kola neprikosnoveni lider na tabeli.

ФУДБАЛСКИ ПОРОЦИ МАЈАМИЈА: Американац се вратио у родни град и појачао војвођанског Лигаша

B. G.

    - Za vreme boravka “preko bare” imao sam priliku da boravim u nekoliko fudbalskih kampova, u Interovom posmatram kako trenira Lionel Mesi i brojni drugi asovi svetskog fudbala i zaista nosim predivne utiske - iskren je Petar, koji se brzo i lako dogovorio sa prvim operativcem kluba Igorom Toškovim i već odradio prvi trening sa Gradnuličanima.
 
  - Kao klinac imao sam priliku da radim sa trenerom Danilom Bjelicom, tako sa uklapanje mislim da neće predstavljati problem, a gospodin Tole mi je predstavio svoju viziju kluba koja mi se veoma dopala - dodao je dvadesetjednogodišnji vezni fudbaler, koji je već na prvom treningu dobio novi nadimak “Amerikanac”.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLEDNJE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju
Poznati

0 0

POSLEDNjE SLIKE KLAUDIJE KARDINALE: Kako je u smiraj veka izgledala jedna od najlepših svog vremena koja je i pred papom nosila mini-suknju

JEDNA od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, čija su se lica i glas urezali u istoriju svetske kinematografije kroz remek-dela Federika Felinija, Ljukina Viskontija i Serđa Leonea, preminula je u 87. godini. Njenu smrt potvrdio je agent Loren Savri, navodeći da je slavna glumica umrla u Nemuru, nedaleko od Pariza.

24. 09. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!