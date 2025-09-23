VELIKI PROBLEM ZA BARSELONU: Povredio se važan igrač, čeka ga duga pauza

BARSELONA se suočila sa velikim problemom pred nastavak sezone. Jedan od važnih igrača tima se povredio i čeka ga duga pauza.

Kako je naveo klub iz Katalonije, 21-godišnji vezista je uspešno operisan nakon povrede kolena.

- Gavi je imao artroskopiju kako bi se rešila povreda medijalnog meniskusa, koja je ušiven da bi se meniskus sačuvao. Vreme oporavka se procenjuje na oko 4-5 meseci - stoji u objavi na društvenoj mreži "X".

First team player Pablo Páez Gavira 'Gavi' has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025

Ova informacija je iznenadila navijače Barselone, pošto su se pitali da li će biti spreman za prvi ovosezonski "El Klasiko" koji je na programu 26. oktobra. Sad je jasno da neće biti u sastavu.

Podsetimo, Gavi je u novembru 2023. doživeo tešku povredu, rupturu prednjih ukrštenih ligamenata i oštećenje meniskusa istog kolena, zbog čega je pauzirao godinu dana.

