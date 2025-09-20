NIJE VIŠE "CRNOGORAC"! Fudbaler Partizana šokirao region pred večiti derbi

IZNENAĐUJUĆA vest stiže pred večiti derbi.

FOTO: FK Partizan

Fudbaler Partizana Milan Vukotić dobio je srpsko državljanstvo, što će uskoro biti obelodanjeno objavom u Službenom glasniku.

Ovo ipak ne znači da će mladi ofanzivni vezista moći da nastupa i za srpsku reprezentaciju, jer je već odigrao nekoliko utakmica za seniorsku selekciju Crne Gore, pored ostalih i poslednje dve protiv Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: FK Partizan

Ovaj 22-godišnjak je u Partizan stigao tokom zime iz podgoričke Budućnosti i odmah se pokazao kao veliko pojačanje za crno-bele, a već ovog leta je srpski klub imao nekoliko ponuda za njega od inostranih klubova iz Turske, Rusije, kao i švajcarskog Bazela.

Vukotić je u karijeri još igrao i za Dinamo Zagreb, Iskru Danilovgrad, Zrinjski iz Mostara i slovenački Tabor Sežanu.