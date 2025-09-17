OGLASIO SE PARTIZAN! Crno-beli se oprostili od Dejana Milovanovića
Fudbalski klub Partizan izrazio je saučešće porodici Dejana Milovanovića, bivšeg kapitena Crvene zvezde, koji je preminuo od srčanog udara tokom veteranske utakmice, a sve utakmice devetog kola Superlige Srbije počeće minutom ćutanja.
"FK Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg fudbalera Dejana Milovanovića. Počivaj u miru." navodi se u saopštenju kluba.
Milovanović je preminuo na terenu u toku utakmice veterana, a povodom tragedije saučešće su uputili svi klubovi u kojima je igrao tokom profesionalne karijere, kao i Fudbalski savez Srbije.
U okviru devetog kola Superlige Srbije predviđen je i večiti derbi na stadionu Partizana, koji će početi minutom ćutanja u znak sećanja na Milovanovića.
