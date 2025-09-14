DAJTE MU ODMAH PUŠKAŠA! Jedan od najlepših golova koje ćete ikada videti u Superligi (VIDEO)
FUDBALERI Javora u Ivanjici su savladali IMT sa Novog Beograda 2:0, a drugi gol bio je prava umetnost.
Poveli su Ivanjičani golom Bajerea Juniora Loua u 67. minutu, a šlag na tortu bio je gol Lazara Mićića koji je u 85. minutu postigao gol koji se zaista retko viđa u fudbalu, a još manje na ovim prostorima.
Krenuo je Mićić u solo akciju ka golu rivala, zaobišao svog čuvara i sa dvadesetak metara raspalio po lopti, a ona je završila tačno ispod prečke, preko ruku Bojana Braća.
Pogledajte i sami:
Nema sumnje da će ovaj gol konkurisati za Puškaš nagradu kao jedan od najboljih u sezoni.
