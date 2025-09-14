Fudbal

DAJTE MU ODMAH PUŠKAŠA! Jedan od najlepših golova koje ćete ikada videti u Superligi (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 09. 2025. u 08:33

FUDBALERI Javora u Ivanjici su savladali IMT sa Novog Beograda 2:0, a drugi gol bio je prava umetnost.

ДАЈТЕ МУ ОДМАХ ПУШКАША! Један од најлепших голова које ћете икада видети у Суперлиги (ВИДЕО)

FOTO: Aleksandar Ilić

Poveli su Ivanjičani golom Bajerea Juniora Loua u 67. minutu, a šlag na tortu bio je gol Lazara Mićića koji je u 85. minutu postigao gol koji se zaista retko viđa u fudbalu, a još manje na ovim prostorima. 

Krenuo je Mićić u solo akciju ka golu rivala, zaobišao svog čuvara i sa dvadesetak metara raspalio po lopti, a ona je završila tačno ispod prečke, preko ruku Bojana Braća. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pogledajte i sami: 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nema sumnje da će ovaj gol konkurisati za Puškaš nagradu kao jedan od najboljih u sezoni. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)