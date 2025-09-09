Fudbal

"KAO ČOVEKU I CRNOGORCU..." Bivši fudbaler Crvene zvezde pisao Dejanu Savićeviću nakon skandala u Zagrebu

Новости онлине

09. 09. 2025. u 10:45

MNOGO prašine je podigao meč u Zagrebu!

КАО ЧОВЕКУ И ЦРНОГОРЦУ... Бивши фудбалер Црвене звезде писао Дејану Савићевићу након скандала у Загребу

Foto N. Paraušić

Fudbaleri Crne Gore su izgubili od Hrvatske sa ubedljivih 4:0 u utakmici kvalifikacija za Mundijal. Međutim posle meča se više pričalo o skandaloznom ponašanju Hrvata i pozivanju na ubijanje Srba. 

Ni Crnogorci se nisu proslavili ponašanjem na Maksimiru. Ceo region bruji o transparentu gostiju "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", glasila je poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od pre tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa teritorije današnje Crne Gore granatiran je Dubrovnik i drugi delovi obale koja danas pripada Hrvatskoj.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

A sama uvertira za meč je bila i te kako burna. Jedan od igrača o kome se priča je i Andrija Radulović. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine, sada bečkog Rapida nije bio na raspolaganju selektoru Robertu Prosinečkom. 

Upitan da objasni kako je član bečkog kluba igrao u prijateljskom meču za svoj Rapid protiv Venecije, a nije se pojavio u Podgorici, Prosinečki je imao sledeći odgovor. 

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

- Toliko se voli Crna Gora. Šta drugo da prokomentarišem? Ako mu je važniji klub u datom trenutku od reprezentacije, treba da pitate njega - kazao je selektor "hrabrih sokola", ali je usledio odgovor. 

FOTO: M. Vukadinović

 

Radulović je zbog toga odlučio da pošalje pismo predsedniku FS Crne Gore, Dejanu Savićeviću. 

- Poštovani Predsedniče,

Zbog zlonamernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše Reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osećam potrebu da Vam se obratim kao čovek, fudbaler i Crnogorac, kako biste znali šta je istina u ovom slučaju.

Napominjem da ću o svemu upoznati i crnogorsku javnost, ali nakon utakmice sa Hrvatskom, jer ne želim da na bilo koji način remetim atmosferu u reprezentaciji i oko nje, uoči važnog meča.

Selektora Prosinečkog obavestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vreme manifestuju tokom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvestica. Obavestio sam ga da sam sa klupskim lekarom dogovorio da tokom pauze u prvenstvu uradimo medicinske pretrage, kako bih utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku selektor je odgovorio istog trenutka, jednom rečju – ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osećam, da li sam uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih voleo i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

M. Vukadinović

 

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vreme bio pripravan pored terena, kako bi mogli da urade nalaze u realnim uslovima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minutu sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uslovima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori niko nema pravo da dovodi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lepo vaspitanje dozvoljava da kažem.

Moja je čvrsta namera da ozdravim, a onda da dugo i dugo dajem sve što mogu mojoj jedinoj državi. I da ostvarim san, da u najdražem dresu zaigram na Svetskom i Evropskom prvenstvu.

Vas srdačno pozdravljam i želim puno sreće!

Andrija Radulović, ponosni reprezentativac Crne Gore - navedeno je u pismu koje prenosi CG Sport. 

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU