"KAO ČOVEKU I CRNOGORCU..." Bivši fudbaler Crvene zvezde pisao Dejanu Savićeviću nakon skandala u Zagrebu

MNOGO prašine je podigao meč u Zagrebu!

Foto N. Paraušić

Fudbaleri Crne Gore su izgubili od Hrvatske sa ubedljivih 4:0 u utakmici kvalifikacija za Mundijal. Međutim posle meča se više pričalo o skandaloznom ponašanju Hrvata i pozivanju na ubijanje Srba.

Ni Crnogorci se nisu proslavili ponašanjem na Maksimiru. Ceo region bruji o transparentu gostiju "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", glasila je poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od pre tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa teritorije današnje Crne Gore granatiran je Dubrovnik i drugi delovi obale koja danas pripada Hrvatskoj.

A sama uvertira za meč je bila i te kako burna. Jedan od igrača o kome se priča je i Andrija Radulović. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine, sada bečkog Rapida nije bio na raspolaganju selektoru Robertu Prosinečkom.

Upitan da objasni kako je član bečkog kluba igrao u prijateljskom meču za svoj Rapid protiv Venecije, a nije se pojavio u Podgorici, Prosinečki je imao sledeći odgovor.

- Toliko se voli Crna Gora. Šta drugo da prokomentarišem? Ako mu je važniji klub u datom trenutku od reprezentacije, treba da pitate njega - kazao je selektor "hrabrih sokola", ali je usledio odgovor.

FOTO: M. Vukadinović

Radulović je zbog toga odlučio da pošalje pismo predsedniku FS Crne Gore, Dejanu Savićeviću.

- Poštovani Predsedniče,

Zbog zlonamernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše Reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osećam potrebu da Vam se obratim kao čovek, fudbaler i Crnogorac, kako biste znali šta je istina u ovom slučaju.

Napominjem da ću o svemu upoznati i crnogorsku javnost, ali nakon utakmice sa Hrvatskom, jer ne želim da na bilo koji način remetim atmosferu u reprezentaciji i oko nje, uoči važnog meča.

Selektora Prosinečkog obavestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vreme manifestuju tokom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvestica. Obavestio sam ga da sam sa klupskim lekarom dogovorio da tokom pauze u prvenstvu uradimo medicinske pretrage, kako bih utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku selektor je odgovorio istog trenutka, jednom rečju – ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osećam, da li sam uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih voleo i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

M. Vukadinović

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vreme bio pripravan pored terena, kako bi mogli da urade nalaze u realnim uslovima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minutu sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uslovima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori niko nema pravo da dovodi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lepo vaspitanje dozvoljava da kažem.

Moja je čvrsta namera da ozdravim, a onda da dugo i dugo dajem sve što mogu mojoj jedinoj državi. I da ostvarim san, da u najdražem dresu zaigram na Svetskom i Evropskom prvenstvu.

Vas srdačno pozdravljam i želim puno sreće!

Andrija Radulović, ponosni reprezentativac Crne Gore - navedeno je u pismu koje prenosi CG Sport.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)