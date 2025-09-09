"UBIJ, UBIJ, UBIJ SRBINA"! Hrvati zgrozili ceo svet, a tek će se pričati o potezu Crnogoraca (VIDEO)
Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Crne Gore odigrale su duel petog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo na stadionu “Maksimir” u Zagrebu, gde je domaći tim slavio rezultatom 4:0.
Ipak, umesto da u centru pažnje bude ubedljiv trijumf, meč je obeležio incident sa tribina.
Tokom drugog poluvremena, deo publike počeo je da uzvikuje sramne i uvredljive poruke upućene Srbima. Reč je o nečemu što se već viđalo na hrvatskim stadionima, a sada je ponovo izazvalo osudu javnosti.
– Ubij, ubij, ubij Srbina! – orilo se „Maksimirom“.
Pogrdni povici nisu mogli da prođu nezapaženo, jer su se jasno čuli i u direktnom TV prenosu utakmice.
A ono što možda još više boli je potez crnogorskih navijača koji su skoro pa odobravali sramno ponašanje Hrvata i postavili u Zagrebu transparent "Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče".
