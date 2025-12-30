"OVA POVREDA ZAVRŠAVA MNOGO KARIJERA": DŽoel Bolomboj objasnio sa kakvim problemom se suočio
OBRADOVALI su se svi koji vole Crvenu zvezdu kad su u ponedeljak na tradicionalnom novogodišnjem koktelu videli Džoela Bolomboja.
Centar crveno-belih se oporavio od teške povrede. On nije igrao od 13. marta 2025. godine kad se povredio protiv Olimpije iz Milana.
Ovaj 31-godišnjak je otkrio da se suočio sa veoma retkom povredom.
- Ne dešava se često košarkašima, ali je česta u NFL-u, kod igrača američkog fudbala - rekao je Bolomboj okupljenim novinarima i nastavio:
- Da pojednostavim, mnogi ne znaju šta je Lisfrankova povreda. Odnosi se na sredinu stopala. Prosto rečeno, dislocirao sam kost u stopalu i pokidao ligament tetive. Nisam mogao da hodam uopšte – šest do sedam meseci... Ali da, bilo je potrebno nekoliko operativnih zahvata, a ova povreda završava mnogo karijera.
Ne krije oduševljenje što ponovo može da igra košarku.
- Srećom, uz podršku tima, igrača, navijača i svakoga ko je bio deo ovog putovanja, imamo sjajne ljude na našoj strani, kao i one sa iskustvom sa ovom povredom. Svi smo se borili zajedno da me vrate na teren i zaista smo blizu toga - zaključio je Bolomboj.
Nije potrebno pričati koliko ja za igru Crvene zvezde u prethodne dve sezone bio važan Amerikanac. Ipak, ostaje da se vidi kakav trag je na njega ostavila ova teška povreda.
Podsetimo, crveno-beli naredni meč igraju 2. januara od 18 časova protiv Efesa u Istanbulu.
