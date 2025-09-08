SRBI ZA ENGLEZE SPREMAJU - MAGIJU? Evo šta se dešavalo na poslednjem treningu Piksijevih "orlova" (FOTO)

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dan pred tu utakmicu selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi i njegov stručni štab održali su poslednji trening.

Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je danas u Staroj Pazovi poslednji trening pred meč sa Englezima u borbi za Mundijal, a na momente je u "prvom planu" bio - Aleksandar Katai (prvi i u foto-galeriji sa treninga, koju možete videti nešto niže).

Da će to "Zvezdin Magiko" biti iznenađenje za Engleze, kad se već pomalo neočekivano našao u startnoj postavi u Rigi (gde je odličnim potezom i "kumovao" golu Dušana Vlahovića za pobedu nad Letonijom), ili je iskusni vezista tada bio samo privremeno rešenje, a neko od standardnijih igrača sredine terena sada će dobiti šansu - zna samo Piksi.

Ono što će igrači saznati večeras - biće video-analiza rivala.

Evo šta je o tome sam Piksi rekao na konferenciji, kada je u pitan postoje li sve te engleske slabosti (sportost, "igranje unazad"), na koje ukazuje britanska štampa posle bledih pobeda "gordog albiona" nad Andorom:

- Velike ekipe kao što je Engleska i druge imaju kvalitet, pa su kritike donekle i očekivane (kada se ne zablista). Neko je malopre rekao koji igrači sad nedostaju zbog povreda, Saha, Belginem ... ali nemojte mi reći da Rašford, Madueke, Eze ili Kejn nisu u tom rangu. Pitanje je šta je tu bolje. Velika su očekivanja, pa je normalan pritisak javnosti, jer su oni svesni svoje snage. Zato i očekuju pobede od pet, šest golova, ali to baš nije lako. Rezultati od pre nekoliko dana su to i pokazali, da na kraju može da bude kobno po nekog ko je favorit. A to da su oni spori, to je za mene i moje igrače da analiziramo, da se pripremimo još bolje. Kao što su oni nas analizirali, tako smo i mi uradili. Još večeras ćemo imati video-analizu, sastanak, a sutra neće biti priče o tome. Sutra je dan da se momci naspavaju, odmore i uveče da izađu na teren. Tako da ćemo sve večeras da završimo što se pripreme tiče - istakao je Piksi.

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 4 4 0 0 8:0 12 Srbija 3 2 1 0 4:0 7 Albanija 4 1 2 1 4:3 5 Letonija 3 1 1 1 2:4 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

