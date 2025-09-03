Fudbal

JEZIVO NASILJE: Otac mladog fudbalera teško povredio dečaka usred utakmice! (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 09. 2025. u 18:44

UTAKMICA mladih timova na turniru "Super Oskar" koja se odigrala u blizini torina završena je tučom na terenu, a dodatno je celu situaciju zakuvao otac jednog od igrača.

FOTO: Novosti

Utakmica Karmanjola i Volpijano Pianesea završena je rezultatom 1:0, a nakon poslednjeg sudijskog zvižduka došlo je do tuče fudbalskih bisera. 

Jedan od roditelja nije mogao da gleda sve sa tribina, pa je odlučio da utrči na teren i divljački napadne golmana rivala, inače trinaestogodišnjaka.

Snimak incidenta je završio na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako čovek udara dečaka.


Golman je prevezen u bolnicu Martini u Torinu, gde su mu dijagnostifikovani prelom skočnog zgloba i fraktura jagodične kosti.

Italijanska policija je identifikovala napadača protiv kojeg je podneta prijava zbog nanošenja telesnih povreda.

