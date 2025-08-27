ZVEZDA GLEDA I NE VERUJE: Karabag ušao u Ligu šampiona, uveo ga Gurban Gurbanov - "dželat" Srbije i Crne Gore!

Crvena zvezda nije uspela da se plasira u UEFA Ligu šampiona, a najnovije vesti vezane za to takmičenje sigurno su šokirale crven-bele i "delije".

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, fudbaleri azerbejdžanskog Karabaga plasirali su se večeras u Ligu šampiona, pošto su u plej-ofu pobedili Ferencvaroš iz Mađarske ukupnim rezultatom 5:4.



Posebna priča je ko je "uveo" Karabag u elitno nadmetanje...

U pitanju je čuveni "dželat" fudbalske reprezentacije Srbije, Gurban Gurbanov, koji je "plavima" dao gol u trijumfu Azerbejdžana u kvalifikacijama za EURO 2024 (2:1), a dva gola u remiju u Podgorici (2:2) u istom ciklusu nadmetanja.

On je trener Karabaga od 2008. godine, a od tad zna maltene samo za uspehe:

Osvojio je 11 ligaških titula u poslednjih 12 sezona, a pritom je na prvu u tom nizu - Karabag čekao čak 21 godinu.

Te iste 2014. postao je drugi azerbejdžanski trener koji je stigao do grupne faze evropskih kupova, pošto se Karabag kvalifikovao za grupnu fazu UEFA Lige Evrope (pobedivši Tvente i postavši drugi azerbejdžanski tim koji se plasirao u ovu fazu u evropskim takmičenjima).

Tri sezone kasnije njegova ekipa je postala prva iz Azerbejdžana koja je stigla do grupne faze UEFA Lige šampiona.

Na godinu dana je otišao kako bi radio kao azerbejdžanski selektor (od 3. novembra 2017. do 8. decembra 2018.), a onda se vratio - i nastavio da dominira.

Uostalom, uveo je ekipu (opet) u Ligu šampiona.



Njegov tim je večeras gubio od 12. minuta pogotkom Lenija Žozefa. Karabag je do kraja prvog poluvremena preokrenuo na 2:1 golovima Leandra Andradea u 25. i Abdela Zubira u 45. minutu.



Barnabaš Varga je u 55. minutu pogodio iz penala za 2:2, a konačan rezultat postavio je Aleks Tot u 81. minutu.



Za razliku od Gurbanovljeve ekipe, Ferencvaroš će nastaviti takmičenje u Ligi Evrope, u kome će igrati i Zvezda.





: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti