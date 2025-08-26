PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! NJegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba

PREDRAG Mijatović je čovek koji u poslednje vreme nema dlake na jeziku.

FOTO: FK Partizan

Jedan od čelnih ljudi Partizana otvoreno priča o krizi u Humskoj, ali i stanju Real Madrida.

Kraljevski klub je ubedljivo slavio protiv Real Ovijeda rezultatom 3:0, ali i pored sigurne pobede izabranika Ćabija Alonsa, u centru pažnje nije bio konačan ishod meča, već ponašanje Vinisijusa Žuniora, koje je zasenilo i njegov gol.

Na ponašanje Brazilca osvrnuo se Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana i nekadašnji sportski direktor „kraljevskog kluba“.

– Neke stvari se ne menjaju, ne vredi. Po meni, njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida. Njemu je potrebno da se motiviše tako što će se svađati sa svima. On je izuzetan fudbaler, ali mora se dobro proceniti da li se isplati da bude u klubu – oštar je bio Mijatović.

Mijatović je potom govorio i o postavi koju je na teren izveo Ćabi Alonso u duelu sa Ovijedom, kada su od starta igrali Rodrigo i talentovani Argentinac Franko Mastantuono.

– Konkurencija između Vinija i Rodriga može da bude dobra, ali isto tako može da stvori probleme. Trenutno, Rodrigo ima prednost i dobra je strategija Ćabija Alonsa da sve drži zadovoljnima i budnima. Jasno je da on želi igrače koji su dobro uigrani, Vinisijus je imao svoje mesto kod Karla Anćelotija, ali Ćabi ne gleda u prošlost i ne zanima ga šta je bilo pre – smatra Partizanov potpredsednik.

