HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.

FOTO: EPA

I to iz dva razloga.

Jedno je što su se sukobile dve grupe koje su dosad bile u dobrim odnosima, a druga je - što su, izgleda, deblji kraj izvukli huligani koji bodre Dinamo Zagreb.

Naime, navijači Širokog Brijega, "Škripari", napali su hercegovački ogranak zagrebačkih "Bed blu bojsa".

Kako prenose lokalni mediji u Bosni, sukob se dogodio u Blidinju (park prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine", gde se nalazilo oko 30 navijača Dinama.

"Avaz" tvrdi da su u napadu na Bed blu bojse korišćene baklje i hladno oružje, "ali da se sve brzo završilo".

Video snimak dela tog sukoba nalazi se i pred vama:

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli