HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
I to iz dva razloga.
Jedno je što su se sukobile dve grupe koje su dosad bile u dobrim odnosima, a druga je - što su, izgleda, deblji kraj izvukli huligani koji bodre Dinamo Zagreb.
Naime, navijači Širokog Brijega, "Škripari", napali su hercegovački ogranak zagrebačkih "Bed blu bojsa".
Kako prenose lokalni mediji u Bosni, sukob se dogodio u Blidinju (park prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine", gde se nalazilo oko 30 navijača Dinama.
"Avaz" tvrdi da su u napadu na Bed blu bojse korišćene baklje i hladno oružje, "ali da se sve brzo završilo".
Video snimak dela tog sukoba nalazi se i pred vama:
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Dušan Vlahović bacio u rebus čelnike Juventusa, ogalsio se i Hrvat
25. 08. 2025. u 11:25
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
24. 08. 2025. u 20:01
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)