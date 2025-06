SVETSKO KLUPSKO PRVENSTVO: Nula "srpskog" Al Hilala, Mančester Siti razbio Ivićev Al Ain

Fudbaleri Salzburga i Al Hilal odigrali su 0:0 u drugom kolu grupe H Svetskog klupskog prvenstva, dok je Mančester siti pobedio Al Ain sa 6:0 u drugom kolu Grupe G.

Foto: Profimedia

"Građani" su time obezbedili prolaz u nokaut fazu sa dve pobede, isto koliko ima i Juventus, koji je ranije u toku dana savladao Vidad.

Naredni meč ove grupe biće odigran u četvrtak, kada će snage odmeriti Siti i Juventus.

Ekipa našeg Sergeja Milinković-Savića osvojila je drugi bod na Svetskom prvenstvu, nakon remija sa Realom u prvoj rundi, a Aleksandar Mitrović je ponovo bio van stroja zbog povrede.

Oba tima ušla su u ovaj meč ofanzivno nastrojeno, a pravo je čudo kako se obe mreže nisu zatresle barem jednom.

U poslednjem kolu, koje će odlučivati o prolazu, Al Hilal u petak igra sa meksičkom Pačukom, dok će Salcburg ići na megdan Real Madridu.

"Novosti" vas podsećaju na deset stvari koje o ovom takmičenju, potpuno renoviranom u odnosu na prethodna izdanja, treba znati:

1.) Kada se igra?

Svetsko klupsko prvenstvo, prvo u novom formatu, sa 32 kluba, održava se u Americi od 14. juna do 13. jula.

2.) Svetsko klupsko prvenstvo 2025 - sistem takmičenja

Pomenuta 32 kluba su podeljena u osam grupa. Svaki tim će odigrati po tri meča (sa rivalima iz grupe), a potom po dve najbolje ekipe idu dalje. Odmah posle takmičenja po grupama kreće nokaut faza, počev od osmine finala pa sve do finala (nema meča za treće mesto).

3.) Koji su termini utakmica?

Ima ih "raznih", ali najčešće će to biti (gledano iz naše perspektive, po ovdašnjem, srednjeevropskm vremenu) u ritmu "prvi meč u 18 časova, drugi u 21, treći u ponoć, četvrti tri sata iza ponoći". Ima i malih odstupanja, ali, generalno, to bi bilo to.

4.) Ko su učesnici, kako izgledaju grupe?



Učesnici Svetskog klupskog prvenstva su:

Grupa A : Palmeiras (Brazil), Porto (Portugal), Al Ahli (Egipat), Inter Majami (SAD);

: Palmeiras (Brazil), Porto (Portugal), Al Ahli (Egipat), Inter Majami (SAD); Grupa B : Pari Sen Žermen (Francuska), Atletiko Madrid (Španija), Botafogo (Brazil), Sijetl (SAD);

: Pari Sen Žermen (Francuska), Atletiko Madrid (Španija), Botafogo (Brazil), Sijetl (SAD); Grupa C : Bajern (Nemačka), Benfika (Portugal), Boka Juniors (Argentina), Oklend Siti (Novi Zeland);

: Bajern (Nemačka), Benfika (Portugal), Boka Juniors (Argentina), Oklend Siti (Novi Zeland); Grupa D : Flamengo (Brazil), Čelsi (Engleska), Leon (Meksiko), Esperans (Tunis);

: Flamengo (Brazil), Čelsi (Engleska), Leon (Meksiko), Esperans (Tunis); Grupa E : River Plata (Argentina), Urava (Japan), Inter (Italija), Monterej (Meksiko);

: River Plata (Argentina), Urava (Japan), Inter (Italija), Monterej (Meksiko); Grupa F : Fluminense (Brazil), Borusija Dortmund (Nemačka), Ulsan (Južna Koreja), Mamelodi Sandauns (Južna Afrika);

: Fluminense (Brazil), Borusija Dortmund (Nemačka), Ulsan (Južna Koreja), Mamelodi Sandauns (Južna Afrika); Grupa G : Mančester Siti (Engleska), Vidad (Maroko), Juventus (Italija), Al Ain (Ujedinjeni Arapski Emirati);

: Mančester Siti (Engleska), Vidad (Maroko), Juventus (Italija), Al Ain (Ujedinjeni Arapski Emirati); Grupa H: Real (Španija), Al Hilal (Saudijska Arabija), Pačuka (Meksiko), Salcburg (Austrija).

5.) Nagradni fond - neverovatan

Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će nagradni fond Svetskog prvenstva za klubove koje će se održati ovog leta u Sjedinjenim Američkim Državama iznositi čak milijardu dolara.

"Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu neće biti samo vrhunac klupskog fudbala, već i živopisna demonstracija solidarnosti koja će koristiti klubovima u velikim razmerama koje nijedno drugo takmičenje nije učinilo", rekao je predsednik FIFA Đani Infantino.

Tome je dodao i sledeće:

"Sav prihod ostvaren od turnira biće raspoređen klubovima koji učestvuju i kroz klupsku solidarnost širom sveta, jer FIFA neće zadržati ni jedan dolar. Rezerve FIFA, koje su tu za globalni razvoj fudbala, ostaće netaknute", dodao je Infantino.

6.) Kako se određuje ko prolazi dalje i što su toliko važni kartoni?

U slučaju da su dva tima izjednačena po broju bodova, prednost ima onaj ko je bio bolji u međusobnom susretu. A ako su i po tome izjednačeni (bilo nerešeno), gledaju se najpre ukupna gol-razlika, pa ako je potrebno - fer-plej.

Kakav sad fer-plej?

"Računljiv".

Naime, svaki dobijeni žuti karton znači jedan "loš" bod, ko bude iskuljučen zbog dva žuta kartona - to su tri "loša" boda, direktni crveni karton je četiri boda, žuti karton pa potom direktni crveni - pet bodova. Naravno, cilj je imati što manje "loših" bodova, jer baš to može nekoga da spreči da prođe dalje ako po rezultatima i ukupnoj gol-razlici bude s nekim rivalom iz grupe izjednačen.

7.) Kad su mečevi nokaut faze?

Grupna faza završava se 27. juna. Utakmice osmine finala počeće dan kasnije i trajaće do 2. jula. Četvrtfinale je zakazano za 4. i 5. jul, polufinale za 8. i 9. Finale će se održati 13. jula.

8.) Koliko novca će tačno klubovi zaraditi?



Nagradni fond Svetskog prvenstva za klubove je pomenutih milijardu dolara. Pobednik će zaraditi "do 125 miliona dolara" (ima nekoliko razloga za to "do 125", videćete zašto).

U grupnoj fazi, za svaku pobedu, klub dobija dva miliona dolara, za nerešen rezultat - "milionče". Plasman u osminu finala doneće 7,5 miliona, u četvrtfinale - 13,125, u polufinale - 21 milion, a u finale - 30 miliona. Pobednik finala dobiće dodatnih 40 miliona dolara.

9.) Da li je istina da su bonusi drugačiji u zavisnosti s kog je kontinenta klub?

Da. Svaki evropski klub garantovano će zaraditi od 12,81 miliona do 38,19 miliona dolara, u zavisnosti od sportskih i komercijalnih kriterijuma.

Svaki tim u Južnoj Americi garantovano će dobiti 15,21 milion dolara, oni iz Severne i Centralne Amerike po 9,55, iz Afrike po 9,55 miliona dolara, a iz Okeanije po 3,58 miliona dolara.

10.) Kako to da ne igraju, recimo, Barselona ili Liverpul?

Tačno je da Evropa ima najveću zastupljenost - 12 klubova, ali...

Najvažnije pravilo je bilo da automatski idu pobednici Lige šampiona u četiri sezone, od 2021. do 2024. Ali pošto je Real Madrid dva puta pokorio Evropu u ovom periodu, tako su dobijena tri "automatska učesnika". Ostali su odabrani na osnovu UEFA koeficijenta rejtinga za četiri sezone, ali uz važno pravilo: ne mogu više od dva kluba iz jedne zemlje, uz izuzetak koji glasi "to ne važi, ako iz jedne države ima tri, ili četiri osvajača Lige šampiona".

I, eto, Barselona je "izvisila" jer su je skupo koštale dva očajne sezone u Ligi šampiona (koju nije osvojila u pomenutom četvorogodišnjem periodu) pa ju je na rejting listi UEFA prestigao Atletiko, koji se među učesnicima pridružio gradskom rivalu, madridskom Realu.

Englesku predstavljaju Mančester siti i Čelsi, a nije bilo mesta za Liverpul ili Arsenal, iz istih razloga. Takođe, baš zato Napoli i Milan neće igrati na Svetskom klupskom prvenstvu, pošto Inter i Juventus imaju viši evropski koeficijent.

