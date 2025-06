SVE ŠTO JE LEPO KRATKO TRAJE: Antoni se oprostio od Betisa

Fudbaler Mančester junajteda Antoni koji je odigrao polusezonu u Betisu na pozajmici, fudbalski je procvetao od kad je stigao u zeleno-beli deo Sevilje, međutim pozajmica je istekla i došlo je vreme da se oprosti od kluba i navijača.

Foto: Profimedia

U emotivnom obraćanju Antoni je istakao koliko mu je značilo vreme provedeno u Betisu i koliko je fudbal oduvek bio više od igre.

“Danas je dan kada zahvaljujem za jedan od najlepših perioda u mom životu. Dok pišem ovu stranicu svoje priče, moram da kažem zašto ste vi bili i uvek ćete biti toliko posebni za mene. Još od malena fudbal nije bio samo san ili jedina šansa da promenim život, kako mnogi kažu. Za mene je bio nešto više od toga. Bio je moja radost. Jedino mesto gde sam se osećao ispunjeno. Odbrojavao sam minute da bih trčao za loptom. Igranje nije bilo bekstvo, već destinacija. Bila je to čisto sreća. Život me je odveo daleko, iz favela u različite delove sveta. Napustio sam Brazil, igrao u Holandiji, igrao u Engleskoj. Prestao sam da budem samo dete i postao otac. Mnoge stvari su se promenile, ali fudbal je uvek bio moje utočište. Dok jednog dana nije sve počelo da se raspada. Iz raja u pakao. Lopta je prestala da ulazi, radost je nestajala, moj svet je potamneo i počeo sam da sumnjam u sebe, svoj talenat i strast. Tada mi je fudbal dao poslednji poklon – vas. Kada sam stigao ovde, nisam znao šta da očekujem. Ali u svojim najboljim snovima sam zamišljao da ću baš ovo pronaći. Od prvog koraka u ovom klubu osetio sam nešto drugačije. Bilo je kao da sam se vratio kući, kao da sam pronašao deo sebe za koji sam mislio da je izgubljen. Sa vama sam ponovo počeo da se smejem. Sa vama sam otkrio ono dete od pre. Onog koji je voleo fudbal celim srcem. Sa vama je fudbal ponovo bio ljubav. Prava ljubav. Hvala vam što ste me prihvatili kao deo porodice. Hvala što ste mi dali radost da igram fudbal. I hvala što ste me podsetili zašto sam se zaljubio u ovu igru. Moj dom, moji ljudi. Betis zauvek“, stoji u Antonijevoj poruci.

Zvanično, pozajmica Antonija traje do 30. juna, ali on je već završio svoje obaveze prema Betisu i uskoro će se pridružiti pripremama brazilske reprezentacije, stavljajući tačku na ovo poglavlje svoje karijere.

