"SA MILOJEM NEMAM PROBLEM, OPROSTIO SAM SVE LALATOVIĆU"! Feđa Dudić nikada emotivnije o stanju u srpskom fudbalu

Pobedio je Radnički u četvrtak ekipu Novog Pazara (2:0) i ostao na trećem mestu Superlige Srbije, a ono što je svakako obeležilo ovaj duel u Kragujevcu jeste i specifična uvertira!

Naime, iz Novog Pazara su saopštenjem prozvali trenera Radničkog Feđu Dudića, ovaj se nedugo zatim oglasio, da bi na konferenciji za medije posle utakmice bukvalno "otvorio dušu".

- U Kragujevcu sam već godinu i po dana. Mislim da zaista radim pošteno i časno svoj posao, zajedno sa generalnim direktorom Igorom Konatarom i sportskim direktorom Slavkom Perovićem. Uradili smo neke neverovatne stvari zajedno, koje neki ljudi znaju da ceni, a drugi, pak, to jednostavno ne žele. Da smo petnaesti na tabeli, Feđa Dudić ne bi smetao nikome. Bio bih nebitan i niko me ne bi prozivao“, započeo je Dudić u krajnje emotivnom tonu konferenciju za medije nakon utakmice sa Novim Pazarom, a potom je nastavio:

- Svestan sam da sam napravio grešku kad sam otišao u emisiju odlučio da kažem nešto o Zvezdi i Partizanu, nešto što se mene ne tiče. Rekao sam da sam napravio grešku i izvinio sam se. Nije moje da to komentarišem. Sve vreme žele da nametnu neki sukob između kolege Milojevića i mene. On je i na prošloj utakmici rekao da ne postoji sukob između nas. Nedavno smo gostovali Zvezdi i ljudi su nas dočekali kako dolikuje najvećem klubu, vrhunskom klubu. Pobedili su nas, videli smo da na toj utakmici nismo bili na njihovom nivou. Ispratili su nas, pohvalio sam vrhunsko suđenje na toj utakmici. Svi dalji repovi koji se vuku i koji se lepe, lepe se na osnovu Zvezde. Ako je Zvezda napala Feđu i Radnički, sad i mi imamo pravo. Iznesite argumente ljudi zbog kojih to radite.“

Dudić se potom osvrnuo na saopštenje Pazaraca uoči meča u Kragujevcu:

- U saopštenju se navodi da otkako sam ja tu da se narušila atmosfera između dva kluba. Pa šta sam ja to rekao? Ima li igde javno? Demantovao sam da sam imao sukob sa kolegom Sivićem. Uošte nije postojao.“

Pomenuo je strateg Kragujevčana i sukob sa Nenadom Lalatovićem nakon utakmice sa Vojvodinom na „Karađorđu“, otkrivši da su mu mnogi savetovali da podnese tužbu protiv svog kolege, ali da je on to odbio.

- Reći ću javno, kada je bio sukob sa kolegom Lalatovićem, pozvali su me iz policije da podnesem krivičnu prijavu. Otišao sam u policiju, što vam može potvrditi i sekretar kluba Ivan Pavlović, jer ima papir, i rekao da to ne želim da uradim i da shvatam da je sve to bilo u žaru borbe, da mu opraštam sve i da idemo dalje. Je l i zbog toga ne valja Feđa Dudić, što ne želi da našteti svom kolegi?“ zapitao se Dudić i nastavio u dahu:

- Nekome smeta način na koji ja vodim utakmice? Pa šta. Ima nekih trenera koji stoje, nekih drugih koji skaču… Ja sam takav, temperamentan, prihvatili su me mnogi takvog kakav jesam. Sledeći put kada me neko prozove bez argumenata biće tužen. Advokati me zovu i već tri, četiri puta mole da podnesem tužbu protiv pojedinih ljudi, ljudi koji me prozivaju bez ikakvog argumenta. Sledeći put ću je sigurno podneti. Želim da se priča o mom radu u Srbiji, a ne da se nameću neke neistinite priče i stvari koje nemaju veze sa vezom. Prvi put kada ne budem poštovao ovu ligu, ovu državu – proterajte me. Recite, ovaj čovek više ne može da uđe u državu.“

Dudić je još jednom apelovao na sportsku javnost da se umesto raznih izmišljenih sukoba bavi isključivo njegovim sportskim rezultatima.

- Stalno se izmišljaju neke situacije u kojima sam ja uvek označen kao krivac. Kako se ne setite da kažete kako je kada sam došao u klub Radnički imao nula bodova i borio se za opstanak, a da je sada treći na tabeli i bori se da drugu sezonu zaredom igra Evropu. Što se malo ne bavite time?“ pita se Dudić i zaključuje:

- Da ponovim: nemam sukob ni sa kim u ovoj zemlji i u ovoj ligi. Vodim klub onako kako vodim i štitim ga na način na koji ga štitim. Živeću za ovaj klub dok budem tu, a koliko ću biti, ne znam. Hvala mojim Kragujevčanima koji kad god me vide na ulici žele da mi čestitaju i da se slikaju. Hvala i Slavku i Igoru koji su uvek tu uz mene da mi pruže podršku.“

O samoj utakmici Dudić nije želeo previše da priča, ali je zato pohvalio svog kolegu Vladimira Gaćinovića za kojeg kaže da je „trenerska ikona“ Super lige Srbije.

- Ja sam i na konferenciji za medije pre utakmice istakao koliko poštujem kolegu Gaćinovića. On je po meni ikona lige. Videli ste da je bez obzira na atmosferu i rivalitet između dva kluba dobio ogroman aplauz publike, baš kao i protiv Napretka. To samo pokazuje koliko ga ljudi cene jer je realan, odmeren i radi dobro svoj posao.“

Priznaje Dudić na kraju i da je očekivao nešto veću posetu na „Čika Dači“, s obzirom na važnost utakmice i činjenicu da se radi o dobrom i atraktivnom protivniku.

- Očekivao sam iskreno malo više publike. Mislio sam da će treće mesto i Novi Pazar, koji je atraktivan protivnik, dovesti još više ljudi, ali bilo je dovoljno. Hvala svima koji su došli večeras na stadionu. Još dvanaest kola je do kraja, a dolazi i lepše vreme, tako da se nadam da će publika ispoštovati ove momke.

