KVINSI MILER POSLE 10 GODINA U BEOGRADU: Zvezda može na Fajnal for Evrolige, vidim da to želi

CRVENA zvezda je pobedila Virtus u Evroligi sa 90:89 i to sve pred očima bivšeg igrača Kvinsija Milera koji je jedan od ljubimaca navijača.

FOTO: ATA images

Amerikanac je u sezoni 2015/16 sjajnim igrama uveseljavao "delije" i prvi put od tog perioda je došao u Beograd i dočekan je velikim ovacijama sa tribina "Beogradske arene".

Bio je uzbuđen dok je gledao Zvezdu protiv Virtusa i ne krije da je želeo da utrči na teren i zaigra.

- Hteo sam da igram, znojili su mi se dlanovi dok sam gledao. Utakmica je bila odlična. Dobro smo počeli, imali smo oscilacije, promašena slobodna bacanja i neke izgubljene lopte, ali na kraju dana pobeda je pobeda - rekao je Miler medijima posle utakmice.

Otkrio je i da ne propušta mečeve crveno-belih.

- Stalno gledam, Kodi mi je dobar prijatelj i uvek ću da gledam.

Mnogo očekuje od kluba sa Malog Kalemegdana ove sezone.

- Fajnal for, to je do tima, ako žele da odu tamo mogu, imaju sve šta treba. Vidim da žele i ja im to želim.

On je pre 10 godina nosio crveno-beli dres, ali veruje da bi tim u kojem je on igrao pobedio ovaj današnji.

- Deset godina nisam bio ovde, ali naš tim bi razbio ovaj.

U Beogradu će biti par dana i družiće se sa Kodijem Miler Mekintajerom.

- Biću ovde par dana. Biću sa Kodijem. Danas sam bio na slavi pre utakmice kod prijatelja. Voleo bih da mogu da igram, i dalje sam aktivan, uskoro ću potpisati novi ugovor - zaključio je Miler.

Podsetimo, Crvena zvezda posle 17 kola u Evroligi ima učinak 10-7. U narednoj utakmici, u utorak od 20.45 gostuje Parizu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

