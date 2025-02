MOTA RAČUNA NA SRBINA: Vlahović je već uradio mnogo, vidim ga u odličnoj formi

Thiago #Motta: “#Cambiaso domani out. #Vlahovic lo vedo benissimo, come tutti gli altri: darà una grande mano. #Koopmeiners ha giocato in diversi ruoli con ottime prestazioni. Sono molto soddisfatto del lavoro di Koop. Critiche? Io non ho letto niente di negativo…”. #Juventus pic.twitter.com/p6vHG3iG6p — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 10, 2025