"ON SVE TO ZNA..." Trener Juventusa otkrio status Dušana Vlahovića, kao i budućnost u klubu

Fudbaleri Juventusa savladali su Komo rezultatom 2:1, a srpski napadač Dušan Vlahović proveo je meč na klupi. Sada se oglasio strateg crno-belih iz Torina, Tijago Mota i govorio o njegovom statusu.

FOTO: AP/Tanjug

Istakao je da Vlahović sigurno nije srećan, ali da to ne utiče na atmosferu u ekipi.

- Danas nije učestvovao, u prošloj utakmici je ušao i dao doprinos golom... Danas je prvi pritrčao ka Kolo Muaniju kad je postigao gol na kraju. Uvek trenira vrlo dobro i sigurno da, kao ni Daglas, Kefren i Fransisko, koji su bili na klupi, nije srećan što nije igrao, ali oni znaju da je jedini način da nastave da rade i da kada dođe njihov pruže ono najbolje. Najvažnija stvar je da tim funkcioniše - rekao je Mota.

Dodao je da se na nekadašnjeg napadača Fiorentine i Partizana i dalje računa.

- Ima prostora za sve. Dušan je pomagao timu sve do sada i bio vrlo važan igrač, jer čak i kada nije bio u optimalnom stanju u nekim utakmicama, iz nužde, on je igrao, i to sa fantastičnim stavom. Važan je igrač, kao svi ostali. Oni znaju da mogu da naprave razliku i igrajući od starta i ulazeći sa klupe, uvek za dobrobit tima. Do sada je pomagao timu mnogo i ubeđen sam da će tako biti i u nastavku sezone, jer on je uvek posvećen i trenira vrlo dobro - kaže trener stare dame.

Podsetimo, od kako je Kolo Muani prešao u Juventus, Vlahović je više vremena ulazi sa klupe, ali i pored toga je imao doprinos u igri torinskog velikana.

