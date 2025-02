"GROBARI, IZVINITE!" Lundberg se oglasio nakon loše utakmice

KOŠARKAŠI Partizana poraženi su od Crvene zvezde rezultatom 73:71 u 24. kolu Evrolige. Očekivali su navijači više od Ifea Lundberga koji se oglasio i izvinio navijačima.

FOTO: M. Vukadinović

Četu iz Humske predvodio je raspoloženi Karlik Džons koji je upisao 20 poena, pratili su ga Sterling Braun i Tajrik Džons sa po osam, a veoma interesantno, jedini igrač iz Partizanove rotacije koji nije upisao nijedan poen za nešto više od 25 minuta na parketu, bio je Ife Lundberg.

- Izgubili smo i mislim da nismo igrali stil košarke koji inače igramo. Ne znam šta je razlog. Izgubli smo, oni su pobedili. I užasno je. Posebno zbog svega što je dato ovoj utakmici. Užasno je zbog navijača. Njima moram da odam priznanje, zaslužlili su bolje od nas. Shvatajući rivalitet, istoriju, koliko su oni uložili u sve ovo. I zato, izvinjenje svim 'grobarima', iskreno, od mene. Posebno od mene, jer nisam dao doprinos. Bio sam baš loš - istakao je Lundberg po završetku meča u razgovoru za "Meridian sport".

Prema njegovim rečima, jučerašnji derbi nije poslednji u ovoj sezoni, pa će bez dileme, crno-beli prikazati puno bolju igru na idućem meču, a pogotovu on kao pojedinac.

- Čovek mora da bude svestan kada igra dobro, a kada loše. To nije bilo moje veče. Dešava se. Nažalost, nije ovo bio dobar trenutak za loše izdanje. Ali, neće se ponoviti. Što se tiče lično mene, ali i tima. Imaćemo priliku da igramo sa njima još, nadam se, dosta puta. Bićemo mnogo bolji sledeći put, to je sigurno - poručuje Lundberg.

Iako su uoči meča slovili za favorita, crno-beli nisu uspeli da iskoriste prednost domaćeg terena, čime su izgubili šanse da izjednače skor sa rivalom i zauzmu mnogo bolju poziciju na tabeli, pa se sada nalaze na 11. mestu Evrolige sa učinkom od 12 pobeda i isto toliko poraza.

Pred ekipom Željka Obradovića su četiri meča u februarskom prozoru. Partizan najpre u duplom kolu elitnog evropskog takmičenja gostuje Virtusu iz Bolonje (5. februar) i Monaku (7. februar), a onda na kraju meseca u Beogradskoj areni dočekuju Baskoniju (28. februar).

- Imamo još deset utakmica. Bez ozbira na sve, čak i da je sada rezultat bio drugačiji, moramo da u svakoj sledećoj imamo isti pristup. To neće garantovatni da ćemo pobediti svaku utakmicu, ali to mora da bude naš stav zbog situacije u kojoj se nalazimo. Ovaj poraz od Zvezde malo otežava naš put ka plej-ofu, ali i dalje smo tu. Samo jednu utakmicu izvan plana. Da, nije jednostavno. Ali, i dalje imamo mnogo vremena da dođemo do plej-ina, nadam se i plej-ofa. Idemo jednu po jednu utakmicu, videćemo šta će na kraju da bude - dodao je Ife, pa se osvrnuo na meč protiv Virtusa, odakle je letos došao u Partizan.

- Očekujem da ćemo na tim utakmicama da odigramo na potpuno drugačijem nivou nego sada protiv Zvezde. Sa više truda, energije, koncentracije. A što se tiče mog povratka u Bolonju, biće zanimljivo. Mnogo lepih uspomena me vezuje za taj klub i grad, cenim tu navijačku bazu. Nadam se da će me dočekati aplazuom, ali čak i ako se to ne desi, nije se desilo. To zavisi od njih, nije nešto o čemu ja razmišljam.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?