Medić se oglasio nakon borbe! Srbin šokirao izjavom

Uroš Medić oglasio se nakon dramatičnog okršaja sa Kevinom Holandom na UFC 334 i javno se izvinio američkom borcu zbog dva udarca ispod pojasa koja su obeležila njihov duel u Njujorku.

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Srpski nokauter iz Budisave ostao je bez pobede, pošto je borba završena većinskim nerešenim rezultatom. Zbog dva nedozvoljena udarca sudija mu je oduzeo jedan poen, što se na kraju pokazalo kao presudan detalj u konačnom raspletu.

Medić nije želeo da se pravda zbog greške, već je odmah nakon borbe putem društvene mreže Iks uputio izvinjenje rivalu i zahvalio navijačima na podršci.

- Čoveče, šta koji ku**c? Izvini, Kev, nisam želeo da te udarim nisko. Velika godina je iza mene, tri borbe. Potrebna mi je pauza. Hvala svima na predivnoj podršci, biću bolji sledeći put – napisao je Medić.

Srpski borac je i u izjavi nakon meča priznao da smatra da je bio bolji, ali da je sopstvenim greškama praktično sam sebi oduzeo pobedu. Posebno mu je žao što nije uspeo da završi Holanda u poslednjoj rundi, kada je imao nekoliko dobrih prilika.

- Moje mišljenje je da sam pobedio, ali zbog svojih grešaka morao sam da se zadovoljim remijem. Zamalo sam ga nokautirao u poslednjoj rundi – da sam imao više vremena ili bio pažljiviji, uspeo bih da ga završim. Nažalost, bio sam nepromišljen. Bio sam pažljiv, ali očigledno nedovoljno da izbegnem udarce u međunožje. To mi se nikada ranije nije dogodilo. Kevin je strah i trepet, on je prepreka koju moraš da savladaš da bi stigao do vrha.

Za Medića je ovo bio prvi put da je u oktagonu proveo sve tri runde. U prethodna četiri nastupa slavio je nokautom već u prvoj deonici, pa je duel sa iskusnim Amerikancem predstavljao potpuno drugačiji izazov.

Iako sigurno neće biti zadovoljan konačnim rezultatom, srpski borac iz Njujorka odlazi bez poraza. Nakon tri borbe tokom ove godine, najavio je da mu je potrebna pauza, a ostaje da se vidi kada će dobiti novu priliku da se dokaže u velter kategoriji, do 77 kilograma.

Zanimljivo je da je poslednji put pre ovog slučaja glavna borba na UFC priredbi sa oznakom „numbered“ završena nerešenim rezultatom u decembru 2020. godine, kada su Deiveson Figueiredo i Brandon Moreno remizirali u borbi za šampionski status.