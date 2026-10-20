Fight club

Pronaći ću ženu u Srbiji! Jedan od najboljih ikada oduševio: "Volim srpski narod" (VIDEO)

У. Ћ.

20. 10. 2026. u 20:29

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Nažalost, nisam mogao da dođem na UFC Beograd jer sam dobio vest o zakazanoj borbi, istakao je Merab Dvališvili.

Пронаћи ћу жену у Србији! Један од најбољих икада одушевио: Волим српски народ (ВИДЕО)

Credit: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

U subotu (24.10.) od 20.00 je na programu UFC 333 u ABU Dabiju na "Etihad areni", a tamo ćemo imati prilike da gledamo dve borbe za šampionski pojas. U borbi večeri gledaćemo Aleksandra Volkanovskog i Movsara Evloeva za prvaka pero kategorije, dok ćemo u "ko-main" okršaju gledati trilogiju Rusa Petra Jana i Gruzijca Meraba Dvališvilija, u okviru bantam kategorije.

Upravo je gruzijski borac izneo očekivanja pred početak spektakla u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te je tom prilikom govorio za "TV Arena fight".

Nije jedan od najboljih boraca u istoriji bantam kategorije mnogo govorio o samom događaju, ali jeste o vezi sa srpskim narodom i tome koliko voli Srbiju.

- Volim srpski narod, pogotovu zbog toga što imamo istu veru - mi smo takođe pravoslavni hrišćani. Maločas sam razgovarao sa vama o tome, voleo bih da sam došao kod vas u posetu za UFC premijeru u Srbiji. Ali, nažalost, nisam mogao da dođem jer sam dobio vest o zakazanoj borbi. Naporno sam trenirao zbog toga...

UFC je imao svoju premijeru u Beogradu prvog avgusta tekuće gostine. Merab nije bio prisutan te večeri u najvećoj srpskoj dvorani, ali naredni ne planira da propusti.

- Svakako, doći ću, bilo za neki UFC event ili zbog drugog razloga. Srbi i Gruzijci su prijatelji, bliski narodi, slični smo ljudi, a imamo istu religiju.

Kako kaže, voleo bi da pronađe srodnu dušu u našoj državi, ako mu to ne pođe za rukom u njegovoj.

- Ako ne nađem ženu u svojoj zemlji, dolazim u Srbiju! - zaključio je sa osmehom Dvališvili.

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