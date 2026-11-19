UDALA SE JOVANA JEREMIĆ: Venčanju prisustvovali samo porodica i kumovi (FOTO/VIDEO)
VODITELjKA jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, zaklela se na večnu ljubav svom izabraniku, bokseru i biznismenu Milošu Stojanoviću zvanom Tigar.
Tajna ceremonija venčanja održana je u crkvi u Beogradu.
Prisustvovali su isključivo članovi porodice, kumovi i najuži krug prijatelja.
Iako su mediji ranije spekulisali o velikom slavlju i licitirali sa datumima, voditeljka je izabrala četvrtak za venčanje, prateći trend svetskih zvezda.
Nakon crkvenog čina, mladenci i zvanice uputili su se na svečani ručak, gde su slavili uz pesmu i nazdravljanje.
(Blic)
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