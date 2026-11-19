VODITELjKA jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, zaklela se na večnu ljubav svom izabraniku, bokseru i biznismenu Milošu Stojanoviću zvanom Tigar.

Foto: Ustupljenje fotografije

Tajna ceremonija venčanja održana je u crkvi u Beogradu.

Foto: Ustupljenje fotografije

Prisustvovali su isključivo članovi porodice, kumovi i najuži krug prijatelja.

Foto: Ustupljenje fotografije

Iako su mediji ranije spekulisali o velikom slavlju i licitirali sa datumima, voditeljka je izabrala četvrtak za venčanje, prateći trend svetskih zvezda.

Nakon crkvenog čina, mladenci i zvanice uputili su se na svečani ručak, gde su slavili uz pesmu i nazdravljanje.

(Blic)