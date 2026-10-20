SLAVLJE U DOMU DRAGANE MIRKOVIĆ: Unuka Ksenija proslavila prvi rođendan, ponosna baka joj uputila najnežnije reči (FOTO)
U PORODIČNOM domu folk dive Dragane Mirković u Beču danas vlada posebno raspoloženje, budući da njena unuka Ksenija slavi prvi rođendan.
Ponosna baka podelila je deo porodične atmosfere i uputila devojčici emotivnu poruku, otkrivajući koliko joj ovaj dan znači.
Slavlje je upriličeno u krugu najbližih, uz dekoraciju u roze tonovima, pažljivo osmišljenu za malu slavljenicu. Dragana nije krila emocije, pa je istakla:
- Ksenija, srećo moja, srećan ti prvi rođendan. Volim te najviše na svetu.
Iako je tokom bogate karijere doživela brojne velike trenutke, za pevačicu porodična sreća ima posebno mesto. Prvi rođendan unuke prilika je da sa najmilijima proslavi ljubav i uspomene koje će zauvek pamtiti.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZAGREVANjE PRED SOLISTIČKI KONCERT: "Chegi" bend napravio dar-mar u Beogradu (FOTO)
18. 10. 2026. u 18:20
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)