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SLAVLJE U DOMU DRAGANE MIRKOVIĆ: Unuka Ksenija proslavila prvi rođendan, ponosna baka joj uputila najnežnije reči (FOTO)

Dušan Cakić

20. 10. 2026. u 16:15

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U PORODIČNOM domu folk dive Dragane Mirković u Beču danas vlada posebno raspoloženje, budući da njena unuka Ksenija slavi prvi rođendan.

СЛАВЉЕ У ДОМУ ДРАГАНЕ МИРКОВИЋ: Унука Ксенија прославила први рођендан, поносна бака јој упутила најнежније речи (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Ponosna baka podelila je deo porodične atmosfere i uputila devojčici emotivnu poruku, otkrivajući koliko joj ovaj dan znači.

Slavlje je upriličeno u krugu najbližih, uz dekoraciju u roze tonovima, pažljivo osmišljenu za malu slavljenicu. Dragana nije krila emocije, pa je istakla:

- Ksenija, srećo moja, srećan ti prvi rođendan. Volim te najviše na svetu.

Foto: Privatna arhiva

Iako je tokom bogate karijere doživela brojne velike trenutke, za pevačicu porodična sreća ima posebno mesto. Prvi rođendan unuke prilika je da sa najmilijima proslavi ljubav i uspomene koje će zauvek pamtiti.

 

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