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SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri novokomponovanih pesama su Nataša Stajić i Dejan Nedić Tejovac (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2026. u 23:55

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VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - osmi Sabor narodne muzike Srbije.

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Победници финалне вечери новокомпонованих песама су Наташа Стајић и Дејан Недић Тејовац (ФОТО)

Foto: SEMUS

Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.

Foto: SEMUS

Pobednik prema glasovima SMS - a je Dejan Nedić Tejovac sa kompozicijom "Poletela ptica bela".

Foto: SEMUS

Apsolutna pobednica druge finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Nataša Stajić sa kompozicijom "Učini nešto za nas dvoje".

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