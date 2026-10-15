PRIZNANJE ZA TRAJANJE, PESMU I OČUVANJE MUZIČKOG NASLEĐA: Ana Bekuta dobila „Zlatnu pticu“ - "Nagrada za vernost narodnoj muzici" (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike Ana Bekuta dobitnica je prestižnog priznanja „Zlatna ptica“, koje dodeljuje Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije za očuvanje estradno-muzičke kulture

Foto: SEMUS

Prestižna nagrada uručena joj je večeras, tokom druge večeri Sabora narodne muzike Srbije, kao priznanje za njen dugogodišnji rad i doprinos domaćoj muzičkoj sceni.

Foto: SEMUS

Za pevačicu čije su pesme obeležile živote brojnih generacija, ovo priznanje ima posebnu vrednost, jer potvrđuje značaj karijere izgrađene na prepoznatljivom glasu, snažnoj emociji i ljubavi prema narodnoj muzici.

- Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam dobila priznanje „Zlatna ptica“ za očuvanje estradno-muzičke kulture. Ovakve nagrade za mene imaju posebnu vrednost jer predstavljaju potvrdu dugogodišnjeg rada, ljubavi prema muzici i svega što sam tokom karijere pružila publici. Narodna muzika je deo našeg identiteta i važno je da je čuvamo, negujemo i prenosimo na mlađe generacije. Zahvalna sam Savezu estradno-muzičkih umetnika Srbije na ovom priznanju, a najveću zahvalnost dugujem svojoj publici, koja je sve ove godine uz mene i bez koje moj put ne bi bio isti. Ovo priznanje doživljavam kao podstrek da nastavim da pevam i čuvam pesmu koja nas povezuje – istakla je Ana za "Večernje novosti".

Foto: SEMUS

Njena karijera potvrđuje da se trajna veza sa publikom gradi godinama, pesmama koje ne gube svoju snagu i emocijama koje prevazilaze generacijske razlike. Upravo zato „Zlatna ptica“ predstavlja više od nagrade za dosadašnje uspehe – ona je i priznanje za istrajnost u negovanju muzike koja zauzima posebno mesto u našoj kulturi.

Druga veče Sabora narodne muzike Srbije tako je obeležio i svečani trenutak posvećen umetnici koja je svojim glasom i repertoarom ostavila prepoznatljiv trag na estradi. Priznanje Ani Bekuti ujedno je podsetnik na značaj očuvanja narodne pesme i njenog prenošenja budućim generacijama, kako bi muzičko nasleđe nastavilo da živi i traje.