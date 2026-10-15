MALO DA ME RASTRESE: Petar Grašo održao koncert, pa publici otkrio šta je popio da se opusti pred nastup (FOTO)

REGIONALNA muzička zvezda Petar Grašo večeras održava koncert u Sava centru u Beogradu, a interesovanje publike najbolje se vidi po ispunjenoj sali, koja je popunjena do poslednjeg mesta.

Foto: Novosti

Pevač je na početku nastupa pozdravio okupljene i otkrio da je pre izlaska na scenu popio Džek Denijels i Red Bul kako bi se malo opustio.

– Popio sam jedan Džek Denijels, jedan Red Bul, malo da me rastrese, kao da sam došao na tulum kod prijatelja – našalio se Grašo, poručivši publici da se prepusti muzici i uživa u večeri.

Foto: Novosti

Grašo je i ovog puta privukao veliku pažnju, a atmosfera u Sava centru pokazala je koliko publika voli njegove pesme i koliko se radovala susretu sa njim.

Foto: Novosti

Veče u Sava centru proteklo je u znaku muzike i dobrog raspoloženja, a sudeći po ispunjenoj sali, Grašo je i ovoga puta okupio brojne obožavaoce koji su jedva dočekali da zajedno sa njim zapevaju dobro poznate stihove.