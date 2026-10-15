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SABOR NARODNE MUZIKE: Drugo finalno veče novokomponovanih pesama (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2026. u 22:23

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JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - osmi Sabor narodne muzike Srbije

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Друго финално вече новокомпонованих песама (ФОТО)

Foto: SEMUS

Tokom dve večeri programa festivala, preksinoć, u utorak čuli smo 16, a večeras 15. oktobra a - čućemo novih 16 kompozicija, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.

Foto: SEMUS

Večeras ćemo čuti 14 numera, pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.

Foto: Фото: СЕМУС

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Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2026. godine su Marija Veljković, Ivana Milenković i Stefan Mrvaljević.

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