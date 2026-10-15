SABOR NARODNE MUZIKE: Drugo finalno veče novokomponovanih pesama (FOTO)
JEDINSTVENI praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - osmi Sabor narodne muzike Srbije
Tokom dve večeri programa festivala, preksinoć, u utorak čuli smo 16, a večeras 15. oktobra a - čućemo novih 16 kompozicija, a uživanje u muzici upotpuniće i učesnici revijalnog programa kao i vrhunski orkestri.
Večeras ćemo čuti 14 numera, pisanih u tom duhu koje će izvoditi dosta mladih izvođača, što obećava da se ova vrsta muzike lagano vraća na scenu.
Voditelji večerašnjeg programa Sabora narodne muzike Srbije 2026. godine su Marija Veljković, Ivana Milenković i Stefan Mrvaljević.
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