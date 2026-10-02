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RADOSAVLJEVIĆ NASTAVIO TURNEJU: Nedeljko Bilkić zapevao sa Milančetom u Novom Sadu (FOTO)

Dušan Cakić

02. 10. 2026. u 21:35

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PRVI gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom "Spensu" bio je legendarni Nedeljko Bilkić.

РАДОСАВЉЕВИЋ НАСТАВИО ТУРНЕЈУ: Недељко Билкић запевао са Миланчетом у Новом Саду (ФОТО)

Foto: Novosti

Zajednički nastup dvojice velikana priredio je poseban trenutak za ljubitelje narodne muzike i podsetio na pesme koje decenijama povezuju generacije.

Foto: Novosti

Koncertom u Novom Sadu Milanče nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“, a naredni susret sa publikom zakazan je za 15. oktobar u niškoj hali „Čair“.

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