DOK PEVAM, TRAJEM: Neda Ukraden o karijeri, zdravlju, energiji i godinama (FOTO)

POP diva Neda Ukraden i u sedmoj deceniji života ne usporava.

Foto: Dejan Milićević

Naprotiv, nastupi se nižu, putuje se iz države u državu, a publika sa istim žarom peva i njene stare hitove i nove pesme. Ovo leto za nju bilo je izuzetno radno, a samo jedan vikend umeo je da je odvede u čak četiri države. Ipak, energije joj, kako kaže, ne nedostaje.

– Ako je suditi po konfekcijskim brojevima u koje sada ulazim, onda se zaista dobro držim. Ovo mi je leto bilo baš radno, ali to znači i četiri države za vikend. Bilo je posla, naravno i odmora, a sve u svemu, baš onako kako volim - rekla je Neda na početku razgovora za "Večernje novosti".

Njen entuzijazam ne jenjava, pa joj nije teško da sedne u automobil i pređe kilometre kako bi stigla na nastup. Nedavno je pevala i u Lendavi, na krajnjem severu Slovenije, gde je imala posebnu čast da bude gošća na otvaranju novog farmaceutskog pogona.

– Bilo je fantastično. Želeli su da ja budem na otvaranju i meni je to velika čast i zadovoljstvo. Zaista je bilo lepo.

A odakle tolika energija za koncerte, putovanja i nastupe koji neretko traju do duboko u noć? Neda kaže da je odnos sa publikom dvosmeran – što više dobija od nje, više joj i sama daje.

– To je neki uzvraćeni odnos. Prijem kod publike, zadovoljstvo organizatora i moja satisfakcija da posle toliko godina značiš nekome. Posebno mi je zadovoljstvo kada vidim da ljudi već posle nepunog meseca od objavljivanja pevaju „Vino u venama“. Na koncertima pevam i „Vino u venama“ i „Počasti me, živote“, a onda idemo sve do „Vrati se s kišom“ iz 1982. ili „Srca u srcu“ iz 1975. godine. To je privilegija, satisfakcija i, pre svega, zdravlje me služi. Zaista uživam u svemu tome.

Kada je reč o izgledu i liniji, nema mnogo dilema. Ne veruje u prečice, a posebno ne u različite preparate i suplemente koji se koriste za brzo mršavljenje.

– Nisam ni endokrinolog ni specijalista, ali se lično jako bojim takvih stvari. To je potpuno veštački način mršavljenja i, po meni, igranje sa zdravljem i životom. Mislim da je najpametnije smanjiti šećere, brašno i prevelike količine bilo čega.

Umesto toga, kaže, treba voditi računa o izboru namirnica. A kada bi morala da izdvoji ono čega se nikada ne bi odrekla, izbor je prilično jasan, riba i raštan, odnosno raštka.

– Ribu volim u svakom obliku, prženu, na žaru, lešo. A raštan je kod nas pravo jelo. To je vrsta kupusa, biljka sa stabljikom, i izuzetno je zdrava. Volim da ga kuvam, vole ga i moji, pa i deca.

Zdrava ishrana, ipak, nije jedina tajna njenog izgleda. Neda posebno vodi računa o fizičkoj aktivnosti, što joj je, kako kaže, neophodno zbog načina života.

– Vozim po sedam, osam, devet sati na štikli od petnaest centimetara, a onda pevam do tri ujutru. To je i prva i druga i treća smena. Zato treba istegnuti kičmu i delove tela koji se od sedenja ukoče. Mnogo pažnje obraćam na istezanje, da se telo ne ukoči. Foto: Dejan Milićević

Njen izbor su vežbe koje može da radi bilo gde, bez dodatne opreme i bez ličnog trenera.

– Radim svoje vežbe koje se zovu „Tabata workout“. To su vežbe koje ne traže nikakve „štake“, odnosno dodatne sprave i tegove, već se koristi sopstvena težina tela. Jako su dobre i najtoplije ih preporučujem, jer možete da ih radite bilo gde. Kada putujem, prostrem peškir na pod i vežbam. Nemam personalnog trenera, iz više razloga. Stalno sam na putu i ne možete u svakom mestu imati termin i čoveka koji će raditi sa vama. Ovo mi je odlično rešenje, a ja dodam još nekoliko svojih vežbi, jer nije isto kada imate 18 godina i kada ste u sedmoj deceniji.

Upravo godine često postaju tema kada se govori o pevačima koji decenijama traju. Neda, međutim, smatra da za scenu ne postoji rok trajanja sve dok postoje zdravlje, publika i pozivi organizatora.

– Ne bih pevala da me ljudi ne zovu. Zaista nikada nisam nekoga nazvala i rekla: „Izvini, mogu li ja da pevam kod tebe?“ Uvek je poziv ka meni, da li imam slobodan termin, da li možemo da se dogovorimo oko uslova, da li je bend slobodan. Nikada nisam pevala na svoju ruku: „Dobar dan, evo mene, želim da pevam“, već isključivo na zahtev organizatora, koji imaju svoje razloge zašto me zovu. Dok je tako, dok me zdravlje služi i dok me publika voli, godine tu nemaju nikakve veze. Neko je u tridesetoj umoran od života.

Kada se pomene njen veliki hit „Zora je“, neizbežno se govori i o Marini Tucaković, koja je potpisala stihove te pesme. Posle svih priča o autorskim honorarima i novcu koji je pesma donela, Neda kaže da sve to pada u drugi plan pred onim što je Marina ostavila iza sebe.

– Bilo kakvo spočitavanje, bilo koliko naplaćenih stihova, potpuno je nebitno. Marina je bila odlična pesnikinja, žena koja je napisala i meni i milion drugih kolega i koleginica i bendova jako dobre pesme. Mnogi su napravili karijeru zahvaljujući njenim stihovima. Meni je pomogla u „Zori“ onoliko koliko jeste, taj stih i ta pesma su se svima nama posrećili i još uvek su neverovatan rudnik zlata. Ona mi je napisala mnogo dobrih pesama. Sarađivala sam, naravno, i sa drugim velikim autorima, Arsenom Dedićem, Duškom Trifunovićem, Kemalom Montenom i mnogima drugima. Sve druge priče su nevažne i padaju u senku naših velikih uspeha.

Na pitanje da li bi dala „dijagnozu“ Aci Lukasu, koji je za nju rekao da je „medicinski fenomen“ jer je, kako je naveo, u Beogradu Beograđanka, u Sarajevu Sarajka, a u Hrvatskoj Hrvatica, Neda odgovara u svom prepoznatljivom duhu.

– Da li mislite da mene Aca, zvani „Splav“, može da potkači? Da li uopšte mislite da je to moguće? Mislim da je apsolutno nemoguće. Sve što kaže, ja mu opraštam. Smatram to emocionalnom nezrelošću. Šalim se. Neka misli ko šta hoće.

Letnja sezona je završena, a već su počele priče o novogodišnjim nastupima i ogromnim honorarima koji se, pojedinim pevačima, navodno nude za najluđu noć. Neda je, kaže, svoju Novu godinu već dogovorila, a prema pričama o višestotinama hiljada evra odnosi se sa izvesnom rezervom.

– Dok je bilo dočeka Novih godina, bilo je i tih priča. Svake godine slušam ista pitanja. Verujem da pevači koji mogu da dobiju takve cifre, ako je to istina, dobijaju ih zato što je neko ubeđen da će ta osoba napraviti ogroman finansijski posao i dobit. Niko nikoga ne zove na lepe oči, već da napravi dobar doček, popunjenost kapaciteta, potrošnju i atmosferu. Ja se uvek protežem koliko mislim da je realno i uvek sam tako radila. I ovu Novu godinu sam već dogovorila. Verovatno tu ima malo i naduvanih cifara. Čisto sumnjam da neko baš tako olako daje milione - poručila nam je muzička zvezda.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć