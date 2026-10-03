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NIJE BILO LAKO SVE UKLOPITI: Azra Husarkić posle više od godinu dana rada objavila prvi studijski album (FOTO)

Dušan Cakić

03. 10. 2026. u 16:50

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MLADA folk zvezda Azra Husarkić objavila je svoj prvi studijski album „Jedan“, na kojem se nalazi 12 pesama.

НИЈЕ БИЛО ЛАКО СВЕ УКЛОПИТИ: Азра Хусаркић после више од годину дана рада објавила први студијски албум (ФОТО)

Foto: Dušan Petrović

Pored naslovne numere „Jedan“, publika će imati priliku da čuje i pesme „Premalo“, „Zakon jačeg“, „Ljubavnice“, „Do zadnje kapi“, „Mokra bluza“, „Zlotvore“, „Zar je grijeh“, „Rođendan“, „Ne dam na tebe“, „Milo moje“ i „Zaboravi me“, kao i remiks pesme „Premalo“.

Na albumu je radila više od godinu dana, a čitav projekat prati i 12 spotova. Većina vizuelnog materijala snimljena je u Americi, na Floridi, gde Azra živi sa suprugom i malom ćerkom.

Foto: Milana Vučković

Dok je pripremala nove pesme i snimala spotove, pevačica je istovremeno brinula o malom detetu, što je čitavom procesu dalo i jednu posebnu životnu dimenziju.

– Nije bilo lako sve uklopiti, ali sam želela da istrajem i da uradim sve kako sam zamislila. Sada, kada je album konačno objavljen, najvažnije mi je da pesme stignu do ljudi i da u njima pronađu nešto svoje. Svaka pesma mi je na neki način obeležila jedan period života - rekla je Azra za "Večernje novosti".

Sa objavljivanjem „Jednog“ Azra je započela i promociju svog prvog celovitog studijskog izdanja, koje je publici predstavila kroz muziku, ali i 12 različitih video priča.

 

BONUS VIDEO:

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