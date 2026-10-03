NIJE BILO LAKO SVE UKLOPITI: Azra Husarkić posle više od godinu dana rada objavila prvi studijski album (FOTO)
MLADA folk zvezda Azra Husarkić objavila je svoj prvi studijski album „Jedan“, na kojem se nalazi 12 pesama.
Pored naslovne numere „Jedan“, publika će imati priliku da čuje i pesme „Premalo“, „Zakon jačeg“, „Ljubavnice“, „Do zadnje kapi“, „Mokra bluza“, „Zlotvore“, „Zar je grijeh“, „Rođendan“, „Ne dam na tebe“, „Milo moje“ i „Zaboravi me“, kao i remiks pesme „Premalo“.
Na albumu je radila više od godinu dana, a čitav projekat prati i 12 spotova. Većina vizuelnog materijala snimljena je u Americi, na Floridi, gde Azra živi sa suprugom i malom ćerkom.
Dok je pripremala nove pesme i snimala spotove, pevačica je istovremeno brinula o malom detetu, što je čitavom procesu dalo i jednu posebnu životnu dimenziju.
– Nije bilo lako sve uklopiti, ali sam želela da istrajem i da uradim sve kako sam zamislila. Sada, kada je album konačno objavljen, najvažnije mi je da pesme stignu do ljudi i da u njima pronađu nešto svoje. Svaka pesma mi je na neki način obeležila jedan period života - rekla je Azra za "Večernje novosti".
Sa objavljivanjem „Jednog“ Azra je započela i promociju svog prvog celovitog studijskog izdanja, koje je publici predstavila kroz muziku, ali i 12 različitih video priča.
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